Jordan Correia fatura o primeiro título de simples para o Estado

Aos poucos o tenista capixaba Jordan Correia vai se consolidando no cenário mundial do tênis. Aos 20 anos, o mateense deu mais um passo rumo ao topo.

Jordan Correia se sagrou campeão no Cairo, Egito, no último domingo (6) Crédito: Reprodução/instagram

No último domingo (06), ele conquistou o primeiro título de simples na carreira, no Future de Cairo, no Egito, superando o russo Ronald Slobodchikov (561º), por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4.

Vivo sem dúvidas o melhor momento da minha carreira. Sentia que poderia vencer e felizmente aconteceu. No ano passado, antes da minha lesão no joelho eu já vinha apresentando um bom nível e agora consegui transformar isso em resultado, detalhou o tenista.

O Egito, aliás, é palco de ótimas recordações a Jordan. Em 2017, mas em duplas, o tenista foi também foi campeão, e na ocasião somou os primeiros pontos como profissional.

O resultado recente vai colocar o capixaba em 608º no ranking da ATP, fato que dá ainda mais ânimo ao atleta. "Alcançarei o meu melhor posto e ainda estamos só no começo da temporada de tênis. É seguir nessa pegada" detalhou Jordan, que treina na academia do ex-tenista e número 1 do mundo, o espanhol Juan Carlos Ferrero, em Alicante, na Espanha.

Além dos pontos, Jordan embolsou a quantia de 15 mil dólares (R$ 50,700.00 em cotação do dia).

Sem vir ao Brasil desde dezembro, Jordan se diz empolgado para voltar ao país nos próximos meses, mas desta vez não apenas para matar a saudade da família e dos amigos. A meta é competir nos torneios de futures e challengers entre outubro e setembro. "Tem muito tempo que não jogo no Brasil e acho que seria uma legal para meus familiares e amigos me verem jogar. Seria uma experiência muito legal", finalizou.

Mudança para evoluir

Para subir o nível de jogo, Jordan Correia precisou ajustar vários detalhes, entre eles a alimentação. A rotina de treinos, jogos e viagens é exaustiva e exige demais do atleta, e as lesões aparecem. Foi o que ocorreu com o capixaba, que em 2017 sofreu por meses com um problema no joelho e precisou se afastar das quadras. O ex-treinador do atleta no Estado, Ricardo Mattar, ressaltou o ajuste feito por Jordan para evoluir em quadra.

"Ele sempre foi forte no aspecto físico, técnico e tático, porém precisou de um acompanhamento de nutricionista para uma alimentação que pudesse prevenir a ocorrência ainda maior de lesões musculares em seu corpo. Esse fortalecimento tem sido muito importante para seu desenvolvimento", explicou o treinador.