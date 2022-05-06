Joma lança linha de calçados e vestuário para corrida de rua no Brasil

O Brasil ganhou uma nova alternativa para equipamentos voltados ao running ou, como se popularizou no país, as corridas de rua. Neste mês, a espanhola Joma trouxe ao mercado brasileiro pela primeira vez sua linha de vestuário e calçados para a modalidade.

A marca, fundada em 1965, se tornou referência ao fornecer equipamentos e patrocinar atletas do futebol, futsal e tênis, e está presente também em tradicionais maratonas e meia maratonas pelo mundo, em países como: Espanha (Madri, Ibiza, Valencia, Benidorm e Castellon), França (Paris), Itália (Roma, Turim e Verona), Portugal (Porto), Estados Unidos (Disney), Argentina (Buenos Aires) e Porto Rico.

- A Joma se consolidou nesse mercado há anos, marcando presença nos principais eventos da modalidade e, agora, traz sua expertise e qualidade para o Brasil. Sabemos dos diferenciais dos materiais trazidos pela marca e a tecnologia que passa a ser usada pelos praticantes brasileiros - afirmou a gerente de marketing da First Sports, representante da Joma no país, Taynara Diniz, que completou:

- As corridas de rua se popularizaram muito no Brasil, principalmente de forma amadora. No período da pandemia essa prática se tornou ainda mais frequente, sendo uma das principais alternativas de prática esportiva. A Joma enxergou bem esse mercado e trouxe alguns de seus melhores produtos para o país. Estamos confiantes de que eles serão muito bem avaliados aqui.

Entre os principais calçados já à venda no Brasil se encontram os modelos masculinos Titanium 21, Hispalis 21 e Super-Cross 6, e as apostas femininas Hispalis 21 Lady e Victory 4 Lady, que possuem diferenças no peso e no visual, com cores especiais.

Mas o grande diferencial da Joma são exatamente as tecnologias empregadas na construção dos calçados. Como o "glove system", sistema que transforma palmilha e cabedal em uma peça única, sem costuras expostas, a "Exo Counter", que garante proteção nos movimentos, o "VTS", que permite maior circulação de ar, minimizando o risco de lesões, o "Stabilis", que evita movimentos irregulares, o "C²S", que acelera a recuperação de formato da entressola, e o "Durability", borraca que diminui o desgaste do solado.

Já em termos de performance em entressola, a Joma traz o "Full Dual Pulsor", que combina duas tecnologias com densidades diferentes, sendo que uma oferece acomodação ao pé e estabilidade, e a segunda maior flexibilidade e amortecimento, o "Pulsor", tecnologia de amortecimento que absorve o impacto e gera energia para impulsão, o "Flexo", que proporciona melhor transição na passada, e a "Joma Sportech", peças que auxiliam na estabilidade.

- Os calçados da Joma se diferem, entre outros pontos, por serem criados de forma direcionada, já deixando claro para o comprador qual a finalidade daquele item, evitando que ele compre algo que não vá precisar naquele momento. Por isso em nosso site já indicamos quais tênis são voltados à prática casual, indicamos a frequência de uso e até o calçado adequado para cada ritmo de corrida - finalizou Taynara.