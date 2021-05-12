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John John Florence passa por cirurgia e confia em retorno para a Olimpíada

Bicampeão mundial de surfe, que já está classificado para os Jogos de Tóquio, abandonou a etapa de Margaret River do Circuito da WSL por causa de uma lesão no joelho esquerdo...
LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 13:29

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 13:29

Crédito: Divulgação/WSL
O havaiano John John Florence, bicampeão mundial de surfe, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo nesta quarta-feira, após de lesionar durante a etapa de Margaret River do Circuito Mundial, na última semana. O procedimento foi bem sucedido e ele mostrou confiança na recuperação a tempo dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que terão início em julho.
- Acordei com o relato do cirurgião de que tudo correu da melhor maneira possível, e o procedimento que fiz me dará a oportunidade de surfar com força total antes do que esperava. Sentindo motivado por saber realmente que as Olimpíadas são alcançáveis. Estou animado com isso e farei tudo o que puder para que isso aconteça - disse o surfista, que não informou detalhes do procedimento médico nem estimou o tempo exato de recuperação. A lesão aconteceu durante as oitavas de final do terceiro evento da perna australiana, em bateria contra o brasileiro Peterson Crisanto. Mesmo contundido, Florence saiu vencedor, mas anunciou que não disputaria as quartas de final, bem como a etapa de Rottnest Island, na Austrália, entre 16 e 26 de maio.
O surfista, que foi campeão do mundo em 2016 e 2017, é um dos nomes classificados para representar os Estados Unidos na Olimpíada, ao lado de Kolohe Andino. Ele ocupa a quarta colocação no ranking da WSL.
Sem a concorrência de um dos principais favoritos à taça, os brasileiros prometem roubar a cena neste início de temporada. Gabriel Medina lidera a corrida do Circuito Mundial, seguido pelos compatriotas Italo Ferreira, em segundo, e Filipe Toledo, em terceiro.

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