John John Florence passa por cirurgia e confia em retorno para a Olimpíada

O havaiano John John Florence, bicampeão mundial de surfe, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo nesta quarta-feira, após de lesionar durante a etapa de Margaret River do Circuito Mundial, na última semana. O procedimento foi bem sucedido e ele mostrou confiança na recuperação a tempo dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que terão início em julho.

- Acordei com o relato do cirurgião de que tudo correu da melhor maneira possível, e o procedimento que fiz me dará a oportunidade de surfar com força total antes do que esperava. Sentindo motivado por saber realmente que as Olimpíadas são alcançáveis. Estou animado com isso e farei tudo o que puder para que isso aconteça - disse o surfista, que não informou detalhes do procedimento médico nem estimou o tempo exato de recuperação. A lesão aconteceu durante as oitavas de final do terceiro evento da perna australiana, em bateria contra o brasileiro Peterson Crisanto. Mesmo contundido, Florence saiu vencedor, mas anunciou que não disputaria as quartas de final, bem como a etapa de Rottnest Island, na Austrália, entre 16 e 26 de maio.