Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

John John Florence fica com o título em Pipeline e Gabriel Medina é vice

Duelo de bicampeões mundiais no Havaí marcou decisão da primeira etapa da temporada de 2021 do Circuito Mundial, com triunfo apertado do havaiano por 11,77 a 11,10 pontos
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 17:32

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 17:32

Crédito: Divulgação/WSL
O havaiano John John Florence e a australiana Tyler Wright conquistaram nesta segunda-feira o título do Billabong Pipe Masters, etapa de abertura da temporada de 2021 do Circuito Mundial de surfe. O brasileiro Gabriel Medina ficou com o vice.
O paulista até vingou a derrota na decisão do título mundial de 2019 para o compatriota Italo Ferreira, mas John John impediu a terceira vitória brasileira consecutiva em Pipeline, por uma pequena vantagem de 11,77 a 11,10 pontos.
- Nem consigo acreditar. Estou na Lua agora, porque eu queria muito vencer esse evento. Esse é o meu primeiro Pipe Master e estou muito feliz pela vitória. Foi uma bateria difícil, mas eu acreditava que ia conseguir umas ondas no Backdoor que poderiam fazer a diferença. Estou feliz por ter ganhado do Gabriel (Medina). Sempre quando a gente compete, sai fogo, é selvagem. Vencer aqui é meu sonho desde criança. Já tinha perdido algumas finais e estou muito feliz agora, sem palavras para descrever o que sinto - disse John John.
A próxima etapa para os homens e as mulheres, é novamente no Havaí, de 19 a 28 de janeiro em Sunset Beach.
- Estou feliz em ter feito a final. Eu caí na melhor onda, que foi o meu erro, mas estou feliz pela minha performance. É muito bom estar competindo. Fico orgulhoso por ter surfado altas ondas nesse campeonato e estou animado para os próximos eventos. Foi muito bom começar bem o ano e que Deus me abençoe no restante da temporada. Mas, é bateria por bateria, campeonato por campeonato e espero fazer o meu melhor, sempre - disse Medina.
Os dois finalistas se classificaram vingando derrotas em decisões do Billabong Pipe Masters. John John fez a melhor apresentação do evento na semifinal contra Kelly Slater. Ele igualou a nota 9,23 de Jack Robinson e somou com 8,93 para aumentar o placar do australiano, de 17,73 para 18,16 pontos.
Já Gabriel passou por Italo Ferreira, que conquistou seu primeiro título mundial em 2019, no Havaí. O potiguar não estava nas melhores condições físicas, pois tinha batido a cabeça e o quadril na bancada de Pipeline, em uma queda na quarta de final contra o francês Jeremy Flores. Ele competiu mesmo assim e chegou a fazer o melhor tubo da bateria, que ganhou 7,37. Mas, foi a única boa que surfou e, por 12,60 a 8,57 pontos, Medina chegou na incrível quinta final em dez participações no Pipe Masters.
Italo Ferreira começa a temporada 2021 dividindo o terceiro lugar no ranking com Kelly Slater. Os outros brasileiros que competiram no domingo não passaram das oitavas de final que abriram o último dia. Miguel Pupo perdeu para Jeremy Flores e Jadson André para o japonês Kanoa Igarashi. Os dois ficaram empatados em nono lugar com Caio Ibelli e Peterson Crisanto, que também foram barrados nas oitavas de final do Billabong Pipe Masters, nos confrontos que fecharam a quinta-feira.
Mais cinco brasileiros também foram eliminados no mesmo dia. Filipe Toledo, Deivid Silva e Yago Dora, pararam na terceira fase e terminaram em 17.o lugar. Já o campeão mundial Adriano de Souza e Alex Ribeiro, não conseguiram passar nenhuma bateria e ficaram em 33.o, como o peruano Miguel Tudela, que fraturou quatro costelas treinando em Pipeline no domingo passado e nem disputou a repescagem, que abriu a quinta-feira no Havaí.BRASILEIRA FAZ HISTÓRIA
No Maui Pro, que foi iniciado em Honolua Bay, na ilha de Maui, mas foi encerrado no domingo em Pipeline, na ilha de Oahu, a gaúcha Tatiana Weston-Webb fez história no maior palco do esporte. Ela foi a primeira mulher a vencer uma bateria do World Surf League Championship Tour em Pipeline, contra a norte-americana Sage Erickson, pelas quartas de final.
- Eu queria ter surfado uns tubos para vencer minha primeira bateria aqui em Pipeline, mas acho que estar sozinha no line-up, sem o crowd, só com mais uma menina, foi muito bom - disse Tatiana Weston-Webb.
Mas a havaiana Carissa Moore não deu qualquer chance à brasileira. Ela já começou pegando um tubo que recebeu nota 7,00. Depois, pegou outro melhor ainda que quase arrancou a nota máxima dos juízes, com a média ficando em 9,60. Com essa nota, registrou a maior pontuação entre as meninas que competiram em Pipeline, 16,60 pontos. Na primeira semifinal, Tyler Wright ganhou o duelo australiano com Sally Fitzgibbons por 10,50 a 2,87.
Na final, Tyler Wright usou as manobras nas direitas do Backdoor, para derrotar Carissa por 8,34 a 7,23.
- É uma honra vencer aqui. Eu não tinha nenhuma expectativa em competir aqui, então certamente essa vitória aumentou muito a minha confiança para o restante do ano. Eu não conheço muito essa onda, porque a gente nunca treina aqui. Mas, contei com o apoio do Kekoa Bacalso, que conhece muito bem esse lugar e me posicionou no lugar certo no mar. Foi realmente desafiador, é uma onda muito perigosa, mas estou muito feliz por tudo o que a WSL fez, em nos trazer para competir aqui - afirmou Tyler.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados