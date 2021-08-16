Jogos Paralímpicos de Tóquio não terão presença de público

Crédito: Assim como a Olimpíada, Paralimpíada não terá presença de público nas arenas (Crédito: Japan Sport Council

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) anunciou nesta segunda-feira que a Paralimpíada não contará com a presença do público. A entidade se reuniu com o Comitê Organizador, o Governo Metropolitano de Tóquio e o Governo do Japão e entendeu que medidas rigorosas devem ser tomadas para conter o avanço da pandemia da Covid-19.

Recentemente, as prefeituras de Tóquio, Saitama, Chiba e Shizuoka declararam estado de emergência com relação aos problemas causados pelo novo coronavírus. Na terra do sol nascente, os números de casos de Covid-19 ainda crescem.

Apesar da pandemia, o IPC não descartou a presença de estudantes nos estádios através do programa escolar que visa construir uma sociedade mais inclusiva, mas que a situação deve depender das autoridades locais, administrações dos colégios e dos pais dos alunos.