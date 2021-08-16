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Jogos Paralímpicos de Tóquio não terão presença de público

Reunião promovida pelo Comitê Paralímpico Internacional com autoridades japonesas decidiu por não abrir entrada para o público devido a pandemia da Covid-19...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 10:32

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 10:32
Crédito: Assim como a Olimpíada, Paralimpíada não terá presença de público nas arenas (Crédito: Japan Sport Council
O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) anunciou nesta segunda-feira que a Paralimpíada não contará com a presença do público. A entidade se reuniu com o Comitê Organizador, o Governo Metropolitano de Tóquio e o Governo do Japão e entendeu que medidas rigorosas devem ser tomadas para conter o avanço da pandemia da Covid-19.
Recentemente, as prefeituras de Tóquio, Saitama, Chiba e Shizuoka declararam estado de emergência com relação aos problemas causados pelo novo coronavírus. Na terra do sol nascente, os números de casos de Covid-19 ainda crescem.
Apesar da pandemia, o IPC não descartou a presença de estudantes nos estádios através do programa escolar que visa construir uma sociedade mais inclusiva, mas que a situação deve depender das autoridades locais, administrações dos colégios e dos pais dos alunos.
Entretando, o Comitê reforça o pedido para que o público permaneça isolado e não assista modalidades que serão disputadas ao ar livre. Por fim, o IPC pediu desculpas a todas as pessoas que compraram ingressos com o intuito de assistirem os esportes dentro das arenas.

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