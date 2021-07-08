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Jogos de Tóquio não terão a presença de público em virtude da Covid-19

Governo da capital japonesa anunciou novo estado de emergência nesta quinta-feira. Eventos que ocorrerão em cidades fora de Tóquio ainda poderão ter presença reduzida...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 12:59

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 12:59
Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
A portas fechadas. É assim que acontecerão os Jogos Olímpicos, no Japão, entre julho e agosto. O Governo de Tóquio anunciou nesta quinta-feira que a capital nipônica entrará em novo estado de emergência em virtude do crescimento de casos da Covid-19. Com isso, os eventos não terão a presença de público nas arenas.
O novo estado de emergência de Tóquio irá até o dia 22 de agosto, quando as Olimpíadas já terão terminado. Apesar de Tóquio não liberar a presença de torcedores, existe a chance de estádio em outras cidades receberem espectadores. O futebol, por exemplo, terá partidas disputadas em outras praças.

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