Jogos de Tóquio não terão a presença de público em virtude da Covid-19

A portas fechadas. É assim que acontecerão os Jogos Olímpicos, no Japão, entre julho e agosto. O Governo de Tóquio anunciou nesta quinta-feira que a capital nipônica entrará em novo estado de emergência em virtude do crescimento de casos da Covid-19. Com isso, os eventos não terão a presença de público nas arenas.
O novo estado de emergência de Tóquio irá até o dia 22 de agosto, quando as Olimpíadas já terão terminado. Apesar de Tóquio não liberar a presença de torcedores, existe a chance de estádio em outras cidades receberem espectadores. O futebol, por exemplo, terá partidas disputadas em outras praças.