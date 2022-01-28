Jogo das Estrelas da NBB terá patrocínio extra na edição 2022

A 14ª edição do Jogo das Estrelas, evento organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), e que será realizado nos dias 18 e 19 de março na Arena 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro terá patrocínio da Secretaria Nacional do Esporte. O apoio foi anunciado em Brasília, nesta quarta-feira (26.01), pelo secretário Especial do Esporte, Marcelo Magalhães, durante reunião com representantes da LNB.

O Jogo das Estrelas do Novo Basquete Brasil (NBB) reúne os jogadores de maior destaque da temporada da principal competição de basquete do país. O evento, que acontece anualmente desde 2009, é promovido pela Liga Nacional de Basquete. Os atletas participantes são escolhidos por técnicos e assistentes dos clubes que integram o campeonato, além de personalidades do basquete nacional e membros da imprensa especializada.

Durante a reunião, também ficou acordado que em fevereiro haverá uma cerimônia para revelar os nomes dos atletas que participarão do Jogo das Estrelas. Parque Olímpico​As estruturas geridas do Parque Olímpico da Barra – Velódromo, Centro de Tênis, Arenas Cariocas 1 e 2 – já têm pré-agendadas 34 eventos para 2022, o que representa cerca de 90% de todos os 38 eventos realizados em 2021.

Além do Jogo das Estrelas do NBB, são destaques a Copa Davis, o Campeonato Pan-americano de Taekwondo, o Campeonato Pan-americano de Jiu-Jitsu, o Campeonato Mundial de Handebol em Cadeira de Rodas, o Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu, os Jogos Pan-americanos Rio Master, o Super Crown Final World Championship e o Campeonato Mundial de Bocha Paralimpica.

Jogo das Estrelas do NBB​O Jogo das Estrelas do NBB é realizado com a presença dos principais jogadores brasileiros (NBB Brasil) e estrangeiros (NBB Mundo) do campeonato. Além disso, o evento ainda conta com o Desafio de Habilidades, 3 Pontos e Enterradas. Na edição deste ano, os fãs do basquete ainda ganharão um presente, já que a partida entre Flamengo e Paulistano, válida pelo segundo turno do NBB, fará parte da programação.

Em 2020, o Jogo das Estrelas precisou ser cancelado devido à pandemia de Covid-19. No entanto, ele voltou a ser realizado no ano passado, com novas regras. Diferente de outras temporadas, em que o jogo consistia em um duelo entre o NBB Brasil e o NBB Mundo, a última edição foi dividida em quatro equipes, com mini-jogos divididos entre os quatro períodos da partida.

Os capitães das equipes foram atletas representativos na história do NBB: Alex Garcia, Marquinhos, Shamell e Georginho de Paula. As equipes foram divididas em Time Brabo (NBB Brasil), Time Marquinhos (NBB Brasil), Time Shamell (NBB Mundo) e Time Georginho (NBB Novas Estrelas). Cada uma representou uma instituição de caridade e os valores arrecadados no evento foram destinados a elas.