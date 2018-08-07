Jogador do Black Knights volta a movimentar as pernas aos poucos

Edison Oliveira, jogador do ES Black Knights, no hospital Crédito: Reprodução/LNFA

Da angústia ao alívio. É dessa forma que pode ser descrita a última semana de Edison Oliveira, wide receiver do Espírito Santo Black Knights. Durante o confronto contra o Dark Owls, no dia 29 de julho, pela Liga Nacional 2018, o jogador de futebol americano sofreu uma lesão na coluna que o fez parar de sentir as pernas . No início desta semana, porém, o recebedor capixaba voltou a movimentar levemente as pernas. Edison expressou o sentimento no exato momento em que caiu na lateral de campo.

"Minha cabeça ficou a mil. Eu não conseguia pensar direito. Pensava que não conseguiria mais andar. Estava em outro Estado, minha família não estava perto e não tinha muitas notícias. A preparadora física Estela me deu muito suporte e apoio nessa hora de medo."

O wide receiver foi levado para um Pronto Atendimento do município de Silva Jardim, onde foi disputada a partida. Após o primeiro atendimento, Edison foi encaminhado para o hospital Alberto Torres, na cidade de São Gonçalo. Neste hospital, o capixaba ficou sob avaliação e cuidados, sendo transferido para o Espírito Santo no início desta semana.

"A semana que passei no Rio parecia meses. Fiz muitos exames, mas nenhum deles teve uma resposta concreta. Os médicos não entendiam o porquê das minhas pernas não se moverem. Isso me deixa mais triste e angustiado, mas sempre com pensamento positivo, tentando deixar todo mundo calmo, brincando sempre. Sei que a situação era de pavor, mas tentei não pensar muito."

Apoio de todo o Brasil

Ao tomar ciência da triste notícia, equipes e atletas de futebol americano de todo o Brasil entraram em contato com Edison das mais diversas formas para expressar todo o apoio e torcida para uma pronta recuperação.

Edison Oliveira, wide receiver do ES Black Knights Crédito: Léo Silveira/Divulgaçã

"As mensagens foram muito importantes. Praticamente todos os times do Brasil me mandaram mensagens, áudios de apoio, força, amor, carinho e incentivo. Não tenho palavras para descrever e agradecer a todos vocês. Nunca vou esquecer. Amo vocês", agradeceu.

A cautela permanece, mesmo com a melhora. Edison, no entanto, mantém o otimismo lá nas alturas e garante voltar aos gramados quando estiver 100%.