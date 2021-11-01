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João Victor Marcari Oliva registra resultado histórico no hipismo adestramento na Alemanha

João e Escorial Horsecampline, que também registraram o melhor resultado de um brasileiro da modalidade em Jogos Olímpicos, integrarão o Brasil no Mundial 2022 
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LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 15:10

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 15:10

Crédito: Acervo Pessoal
Com duas vitórias em duas provas, o brasileiro João Victor Marcari Oliva, de 25 anos, se despediu no domingo do Concurso de Dressage / Adestramento Internacional (CDI4*) em Oldenburg, na Alemanha, ouvindo pelo segundo dia consecutivo o Hino Nacional, agora como campeão do Grand Prix Special, prova em que registrou 70.745% de nota média final. Embalado com bons resultados desde que se apresentou pela primeira vez com o Puro Sangue Lusitano Escorial Horsecampline, em novembro de 2020 - e foi a dupla que fez a melhor apresentação do Brasil em Olimpíadas nos Jogos de Tóquio -, João Victor já ousa.
- Vou arriscar um pouco mais nas próximas competições para pontuar mais notas - disse João, que foca no objetivo de integrar o Time Brasil para o Campeonato Mundial de Adestramento em Herning, Dinamarca, entre 6 e 10 de agosto de 2022. Na mira do atleta também estão os Jogos de Paris-2024, quando as competições de Hipismo terão como palco os jardins do famoso Palácio de Versalhes.
Ainda em 2021, a dupla deve disputar outros dois CDIs: o CDI4* de Dortmund de 9 a 12/12 e o CDI5* de Frankfurt de 16 a 19/12, ambos na Alemanha.

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