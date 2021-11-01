João Victor Marcari Oliva registra resultado histórico no hipismo adestramento na Alemanha

Crédito: Acervo Pessoal

Com duas vitórias em duas provas, o brasileiro João Victor Marcari Oliva, de 25 anos, se despediu no domingo do Concurso de Dressage / Adestramento Internacional (CDI4*) em Oldenburg, na Alemanha, ouvindo pelo segundo dia consecutivo o Hino Nacional, agora como campeão do Grand Prix Special, prova em que registrou 70.745% de nota média final. Embalado com bons resultados desde que se apresentou pela primeira vez com o Puro Sangue Lusitano Escorial Horsecampline, em novembro de 2020 - e foi a dupla que fez a melhor apresentação do Brasil em Olimpíadas nos Jogos de Tóquio -, João Victor já ousa.

- Vou arriscar um pouco mais nas próximas competições para pontuar mais notas - disse João, que foca no objetivo de integrar o Time Brasil para o Campeonato Mundial de Adestramento em Herning, Dinamarca, entre 6 e 10 de agosto de 2022. Na mira do atleta também estão os Jogos de Paris-2024, quando as competições de Hipismo terão como palco os jardins do famoso Palácio de Versalhes.