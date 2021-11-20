Jebs celebram bons números com recorde de participantes

Após 17 anos sem ser realizados, os Jebs (Jogos Escolares Brasileiros) teve seu retorno em 2021, com a presença de atletas de todos os estados brasileiros. O evento teve números positivos, reunindo 5.114 estudantes entre 12 e 14 anos, sendo 2.563 estudantes do sexo feminino e 2.551 do sexo masculino.
No total, os JEB’s tiveram 7.862 participantes diretos. O número contempla 397 árbitros, 47 delegados de quadra e 435 coordenadores, supervisores e assistentes. O evento exigiu ainda 1.138 professores/técnicos, 200 coordenadores de modalidades, 108 oficiais, 27 chefes de delegações e 27 chefes de coordenadores, além de 315 voluntários, de 19 estados.
Com o sucesso dos Jeb´s o esporte escolar brasileiro terá mais uma missão em breve: receber, em 2023, os Jogos Escolares Mundiais. O Brasil sediará a segunda edição dos Jogos Mundiais Escolares Sub-15, que serão disputados, no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito no dia, 15 de setembro, em Belgrado, na Sérvia, durante a cerimônia de abertura da primeira edição do evento, que será realizada no país europeu.Primeira ediçãoA primeira edição dos Jogos Mundiais Escolares Sub-15 reuniu cerca de 2.500 participantes, de 36 países, que disputaram provas em 14 modalidades: atletismo, badminton, basquete, basquete 3 x 3, xadrez, futebol, judô, caratê, orientação, natação, tênis de mesa, taekwondo, vôlei e wrestling. O evento aconteceu entre os dias 11 de setembro a 19 de setembro. No total, 27 estudantes do Brasil estiveram em Belgrado para a competição, o primeiro evento internacional da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) desde o início da pandemia, em 2020. O país competiu na Sérvia no futebol feminino e no wrestling, tanto no masculino quanto no feminino. Prestação de contas em dia na lei de incentivoUm dos mecanismos de apoio ao esporte nacional, a Lei de Incentivo ao Esporte, conseguiu zerar as análises técnicas das Prestações de Contas Finais dos Projetos Incentivados, encerrando uma fila de muitos anos. Assim, os incentivos podem ser melhor fiscalizados e atrair mais investidores no potencial esportivo brasileiro.