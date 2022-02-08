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Jaqueline Mourão e Duda Ribeira não se classificam na prova do sprint do esqui-cross country

Jaqueline Mourão terminou a prova em 85º lugar e Duda Ribeira fechou na 89ª colocação; Melhor tempo do percurso foi da sueca Jonna Sundling
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Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 05:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 05:51
Não deu para o Brasil! As brasileiras competiram na primeira prova classificatória do sprint do esqui cross-country e não conseguiram avançar de fase. Com um tempo de 4min05s60, Jaqueline Mourão ficou na 85ª colocação e Duda Ribeira, com 4min14s53, terminou em 89º lugar.> Com apenas 15 anos, Kamila Valieva faz história nos Jogos Olímpicos de Inverno; entenda
A primeira prova classificatória do sprint do esqui cross-country consiste em percorrer um percurso de curta distância no menor tempo possível. A competição envolveu 91 atletas e, quem atingiu os 30 melhores tempos do percurso, se classificou à próxima fase.
O melhor tempo foi de 3min09s03, da sueca Jonna Sundling. Enquanto a nota de corte, ou seja, o 30º tempo mais curto, foi de 3m24s13, da italiana Caterina Ganz.
Jaqueline Mourão chegou a sua oitava participação em Jogos Olímpicos e bateu o recorde brasileiro. A atleta de 46 anos tem atuações nos Jogos de Verão e Inverno, com atuações em três modalidades (mountain bike, esqui cross-country e biatlo).
Duda Ribeira, de 17 anos, entrou de última hora nas Olimpíadas de Inverno. A jovem entrou para substituir Bruna Moura, que sofreu um grave acidente às vésperas dos Jogos e teve que ficar de fora da competição.
Crédito: JaquelineMourãonãoavançoudefasepeloBrasilnaprovadesprintdoesquicross-country(Foto:AlexandreCastelloBranco/COB

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