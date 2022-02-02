Jaqueline Mourão bate recorde brasileiro em participações nos Jogos Olímpicos

A atleta Jaqueline Mourão, conhecida por participar dos Jogos Olímpicos de Verão e Inverno, vai disputar as Olimpíadas de Inverno de 2022, em Pequim, e, aos 46 anos, chegará a oito participações olímpicas na carreira, batendo o recorde brasileiro.Com atuações em três modalidades olímpicas na carreira (mountain bike, esqui cross-country e biatlo), Jaqueline Mourão vai chegar a seu oitavo Jogos Olímpicos, superando o velejador Robert Scheidt, a jogadora de futebol Formiga e o cavaleiro Rodrigo Pessoa. A brasileira participou das edições de Atenas 2004, Pequim 2008, PyeongChang 2018 e Tóquio 2020 (Verão) e Turim 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e PyeongChang 2018 (Inverno).

Jaqueline Mourão começou a praticar o ciclismo com 15 anos de idade, nas modalidades cross country e downhill. Aos 22 anos, representou o Brasil pela primeira vez em um campeonato mundial na Suíça. Logo em seguida, se lesionou e decidiu focar nos treinamentos de resistência aeróbia. Ao mesmo tempo, se formou em Educação Física e foi trabalhar na Suíça como assistente técnica no Centro Mundial de Ciclismo, onde participou de provas e passou a sonhar com uma vaga nas Olimpíadas.

Em 2004, a atleta vai a sua primeira Olimpíadas, em Atenas, sendo a primeira e única brasileira a disputar uma prova olímpica de mountain bike. Em seguida, vieram os Jogos de Inverno de Turim, em 2006, no esqui cross-country. Em Pequim 2008, Mourão esteve nas disputas do ciclismo dentro dos Jogos de Verão. Depois, em Vancouver 2010, no esqui cross country, em Sochi 2014, no biatlo e no cross country, em PyeongChang 2018, no esqui e em Tóquio 2020, no mountain bike. Jaqueline foi eleita cinco vezes pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) como a melhor atleta do Mountain Bike (de 2002 à 2006) e, em 2012, foi eleita a melhor atleta dos Esportes da Neve. Além disso, a atleta foi escolhida pelo COB para carregar a bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Vancouver 2010 e na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Sochi 2014. Nas Olimpíadas de Inverno de 2022, Jaqueline Mourão, ao lado do atleta Edson Bindilatti, foram selecionados para serem os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura. Ambos os atletas são experientes, possuem história no esporte e farão suas despedidas olímpicas em Pequim.

Jaqueline Mourão vai disputar a modalidade esqui cross country nas Olimpíadas de Inverno de 2022. A atleta vai ter a jovem Duda Ribera ao seu lado para representar o Brasil na competição.