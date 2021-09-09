Jandira, de São Paulo, conquista a Copa do Brasil de Fut 7 ao vencer o Nova Barça

Crédito: Divulgação / Jandira

O Jandira, de São Paulo, derrotou o Nova Barça, do Rio Grande do Sul, na noite de ontem, por 4 a 0, e se tornou o grande campeão da Copa do Brasil 2021 de Fut 7. Os gols do time paulista foram marcados por Edson Claro, Gabriel Alves, Gabriel Menoci e Leonardo Figueiredo. Na disputa feminina, o caneco ficou com as meninas do Deportivo Academy, de Sergipe. Com o resultado, o Jandira garantiu vaga na Copa Libertadores 2022 da modalidade.

- Com nas edições anteriores, a Copa do Brasil foi um enorme sucesso e nos proporcionou grande espetáculos. Os melhores jogadores da modalidade marcaram presença e temos certeza de que o Jandira nos representará muito Copa Libertadores - disse o diretor técnico da CF7 Brasil, Rodolfo Groetaers.