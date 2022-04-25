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Italo Ferreira quebra o nariz em treino para etapa de Margaret River do Mundial de surfe. Veja o vídeo

Brasileiro postou vídeo nas redes sociais do momento em que caiu ao tentar aéreo...
LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 17:35

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 17:35

O campeão olímpico Italo Ferreira levou um susto durante um treino para a etapa de Margaret River, na Austrália, do Circuito Mundial de surfe da WSL. O surfista brasileiro sofreu uma queda ao tentar realizar um aéreo e quebrou o nariz ao se chocar com a onda. Ele postou um vídeo do momento da acidente nas redes sociais. - Estava testando minha prancha, soltinho na marola, pegando minhas ondas no inside, os caras tudo lá dentro, aí eu fui dar um aéreo, né? Pra quê, pô? - falou Italo no vídeo.
+ De volta ao Circuito Mundial de Surfe, Medina comenta relação com família: 'As coisas vão se acertar'
O surfista, que aparece em sétimo lugar no ranking da WSL, com um 17º de Sunset como pior resultado para descartar, precisa ir ao menos às oitavas de final para pontuar no quinto evento do calendário.A etapa de Margaret River já teve a janela aberta, mas os homens ainda não foram para a água. A próxima chamada acontece nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília). A disputa será a última antes do corte que definirá os 22 surfistas do masculino e as 10 mulheres que terão o direito de continuar no Circuito Mundial, e que estarão classificados para a próxima temporada.

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