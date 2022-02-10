Ítalo Ferreira já tem adversários definidos para próxima etapa do Circuito Mundial de Surfe

A segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe começa nesta sexta-feira, no Havaí. A World Surf League divulgou nesta quarta os confrontos da primeira rodada que tem Ítalo Ferreira enfrentando Ezekiel Lau e Billy Kemper, ambos havaianos. Outros sete brasileiros também participam das provas.
Ítalo Ferreira participa da quinta bateria, enquanto Caio Ibelli será o primeiro brasileiro a cair nas águas de Sunset Beach. Jadson André, Filipe Toledo, João Chianca, Samuel Pupo, Deivid Silva também participam, enquanto Miguel Pupo fecha o número de brasileiros nas baterias do dia.
Líder do ranking e vencedor em Pipeline, a lenda Kelly Slater está na terceira bateria. Filipe Toledo e João Chianca se enfrentam na sexta bateria. Atual campeão, Gabriel Medina segue fora da competição. Nas provas femininas, a única representante brasileira é Tatiana Weston-Webb, na segunda bateria.
Veja as baterias do masculino:1 - Jordy Smith (AFS), Ryan Callinan (AUS) e Matthew McGillivray (AFS)2 - Kanoa Igarashi (JAP), Lucca Mesinas (PER) e Caio Ibelli (BRA)3 - Kelly Slater (EUA), Callum Robson (AUS) e Barron Mamiya (HAV)4 - Conner Coffin (EUA), Jadson André (BRA) e Jordan Lawler (AUS)5 - Italo Ferreira (BRA), Ezekiel Lau (HAV) e Billy Kemper (HAV)6 - Filipe Toledo (BRA), João Chianca (BRA) e Kai Lenny (HAV)7 - Morgan Cibilic (AUS), Samuel Pupo (BRA) e Imaikalani deVault (HAV)8 - John John Florence (HAV), Ethan Ewing (AUS) e Owen Wright (AUS)9 - Griffin Colapinto (EUA), Deivid Silva (BRA) e Jackson Baker (AUS)10 - Seth Moniz (HAV), Kolohe Andino (EUA) e Nat Young (EUA)11 - Miguel Pupo (BRA), Jack Robinson (AUS) e Jake Marshall (EUA)12 - Leo Fioravanti (ITA), Frederico Morais (POR) e Connor O'Leary (AUS)
Confira as baterias do feminino1 - Johanne Defay (FRA), Gabriela Bryan (HAV) e Molly Picklum (AUS)2 - Tatiana Weston-Webb (BRA), Malia Manuel (HAV) e Bronte Macaulay (AUS)3 - Carissa Moore (HAV), Bettylou Johnson (HAV) e Moana Jones Wong (HAV)4 - Sally Fitzgibbons (AUS), Brisa Hennessy (CRI) e Luana Silva (HAV)5 - Lakey Peterson (EUA), Isabella Nichols (AUS) e Courtney Conlogue (EUA)6 - Tyler Wright (AUS), Stephanie Gilmore (AUS) e India Robinson (AUS)