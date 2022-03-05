  • Início
  • Mais Esportes
  • Italo Ferreira, Filipe Toledo e Miguel Pupo avançam para às oitavas em Portugal
Italo Ferreira, Filipe Toledo e Miguel Pupo avançam para às oitavas em Portugal

Campeão olímpico não encontra dificuldades em duelo contra havaiano e encara Pupo na próxima fase; Filipinho vence Owen Wright e enfrenta Jake Marshall...
LanceNet

05 mar 2022 às 16:09

Publicado em 05 de Março de 2022 às 16:09

A maré continua boa para os brasileiros na etapa de Peniche, em Portugal, a terceira da temporada 2022 no Circuito Mundial da WSL. Neste sábado, Italo Ferreira venceu o havaino Imaikalani deVault. No total fez 11.83 pontos contra 8.03 e passou para as oitavas de final e surfará contra o compatriota Miguel Pupo, que eliminou o próprio irmão, Samuel Pupo. Após, foi a vez de Filipe Toledo brilhar ao acumular 15.44 pontos e avançar para a próxima fase sem maiores dificuldades. Agora ele pega o ameriano Jake Marshall.
Já João Chumbinho, perdeu para o americano Conner Coffin por 13.17 a 12.50 e acabou sendo eliminado. A próxima chamada, ainda do terceiro round, acontece às 5h deste domingo, e as disputas retornarão a partir da bateria 9, com transmissão do SporTV2.Confira as baterias do terceiro round:1. Italo Ferreira (BRA) 11.83 x Imaikalani deVault (HAV) 8.032. Miguel Pupo (BRA) 11.87 x Samuel Pupo (BRA) 10.903. Jordy Smith (AFS) 10.20 x Barron Mamiya (HAV) 9.364. Morgan Cibilic (AUS) 12.50 x Connor O'Leary (AUS) 12.575. Filipe Toledo (BRA) 15.44 x Owen Wright (AUS) 9.406. Leonardo Fioravanti (ITA) 9.00 x Jake Marshall (EUA) 12.937. Conner Coffin (EUA) 13.17 x João Chianca (BRA) 12.508. Jack Robinson (AUS) x Callum Robson (AUS)9. Kanoa Igarashi (JAP) x Justin Becret (FRA)10. Ezekiel Lau (HAV) x Frederico Morais (PRT)11. Ethan Ewing (AUS) x Nat Young (EUA)12. John John Florence (HAV) x Ryan Callinan (AUS)13. Seth Moniz (HAV) x Jackson Baker (AUS)14. Kolohe Andino (EUA) x Lucca Mesinas (PER)15. Griffin Colapinto (EUA) x Jadson André (BRA)16. Kelly Slater (EUA) x Caio Ibelli (BRA)
Crédito: Italo Ferreira brilha nesta manhã em Portugal - Damien Poullenot/WSL

