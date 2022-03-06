Italo Ferreira e Filipe Toledo brilham e se encaram nas semifinais em Peniche

Italo Ferreira e Filipe Toledo brilharam mais uma vez e agora se enfrentarão nas semifinais da etapa de Peniche, em Portugal. A outra chave, que também disputará uma vaga na final, será entre o americano Griffin Colapinto e o havaiano Jhon Jhon Florence. Italo brilha mais uma vezJordy começou a bateria e somou 9.50 pontos. Após, Italo arriscou uma manobra aérea e conseguiu um 7.67. Em seguida o sul-africano emendou uma sequência de três manobras e ficou precisando de 6.05 para assumir a liderança.
Nos 10 minutos finais, Italo fez uma combinação de manobras para cravar um 7, que decretou sua vitória.
Toledo é soberano contra CoffinFilipe Toledo surfou na bateria seguinte e não teve dificuldades para passar pelo americano Conner Coffin. O brasieiro mostrou a força do surfe nacional e acertou uma bela combinação de manobras, ficando na liderança durante toda a disputa. Confira as baterias das semifinais:1. Italo Ferreira (BRA) x Filipe Toledo (BRA)2. John John Florence (HAV) x Griffin Colapinto (EUA)