  Italo Ferreira e Filipe Toledo brilham e se encaram nas semifinais em Peniche
Italo Ferreira e Filipe Toledo brilham e se encaram nas semifinais em Peniche

LanceNet

Publicado em 06 de Março de 2022 às 18:45

Italo Ferreira e Filipe Toledo brilharam mais uma vez e agora se enfrentarão nas semifinais da etapa de Peniche, em Portugal. A outra chave, que também disputará uma vaga na final, será entre o americano Griffin Colapinto e o havaiano Jhon Jhon Florence. Italo brilha mais uma vez​Jordy começou a bateria e somou 9.50 pontos. Após, Italo arriscou uma manobra aérea e conseguiu um 7.67. Em seguida o sul-africano emendou uma sequência de três manobras e ficou precisando de 6.05 para assumir a liderança.
Nos 10 minutos finais, Italo fez uma combinação de manobras para cravar um 7, que decretou sua vitória.
Toledo é soberano contra Coffin​Filipe Toledo surfou na bateria seguinte e não teve dificuldades para passar pelo americano Conner Coffin. O brasieiro mostrou a força do surfe nacional e acertou uma bela combinação de manobras, ficando na liderança durante toda a disputa. Confira as baterias das semifinais:1. Italo Ferreira (BRA) x Filipe Toledo (BRA)2. John John Florence (HAV) x Griffin Colapinto (EUA)
Crédito: ItaloFerreiraarriscandoemmanobraaérea-Foto:DamienPoullenot/WSL

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

