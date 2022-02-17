Ítalo Ferreira é eliminado em Sunset Beach, e Brasil tem apenas um representante nas quartas

O Brasil não teve um bom dia na etapa de Sunset Beach, no Circuito Mundial de Surfe. Campeão olímpico, Ítalo Ferreira caiu nas oitavas de final, assim como Filipe Toledo, Jadson André, Deivid Silva, Samuel Pupo e João Chianca. O único brasileiro que avançou às quartas foi Caio Ibelli.
Um dos principais nomes da 'Brazilian Storm', Ítalo Ferreira não conseguiu passar para a próxima da etapa. O medalhista de ouro em Tóquio foi vencido pelo havaiano Barron Mamiya, que somou 14,4, contra apenas 10,6 do brasileiro. ítalo também já havia caído nas oitavas em Pipeline.
+ 'Quero que a Trikas vai para...': ex-diretor do São Paulo, Marco Aurélio 'perde a linha' no Arena SBT
Jadson André somou boa nota, de 13,54 na bateria contra Kanoa Igarashi, mas o japonês conseguiu se sair melhor, com um 16,10. Na melhor bateria do Sunset Beach, Filipe Toledo fez incrível nota de 16,50, mas deu azar do australiano Ethan Ewing fazer a melhor apresentação do dia, com 18,24.
Deivid Silva (12,70) ficou no quase o havaino Barron Mamiya (12,97). O único brasileiro que avançou às quartas foi Caio Ibelli, que venceu o estadunidense Kolohe Andino por 13,10 a 10,57. Na próxima fase, o surfista que é o substituto de Gabriel Medina encara o havaiano Ezekiel Lau.