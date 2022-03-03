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Italo Ferreira brilha na abertura da etapa de Peniche da WSL; Tatiana, Samuel e Jadson também avançam

Atual campeão olímpico obteve o maior somatório do dia, enquanto Samuel barrou Kelly Slater em bateria. Todos os brasileiros na disputa em Portugal garantiram a classificação...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 18:14

Publicado em 03 de Março de 2022 às 18:14

A etapa de Peniche, em Portugal, do Circuito Mundial de surfe da WSL, começou com show do brasileiro Italo Ferreira. Nesta quinta-feira, o atual campeão do mundo obteve o maior somatório do dia e passou em primeiro lugar na quarta bateria, com 16,17. Todos os surfistas do Brasil que foram para a água avançaram de fase. A próxima chamada está marcada para 4h50 (de Brasília) desta sexta-feira.Na mesma disputa de Italo, Jadson André obteve 9,47 e também se classificou. O anfitrião Vasco Ribeiro somou 9,17 e irá para a repescagem.
Samuel Pupo conseguiu 14,60 e derrotou o havaiano Imaikalani deVault (13,73) e o americano Kelly Slater, onze vezes campeão do mundo, que não passou de 9,90.
- Foi demais, estou muito feliz. Foi uma bateria boa, comecei bem, troquei de prancha por um erro no meu equipamento, mas deu tudo certo. Estou feliz de avançar em uma bateria, especialmente, contra o Kelly - disse Samuel.
Na disputa feminina, Tatiana Weston-Webb, que é a única brasileira em Peniche, se classificou para as oitavas de final em segundo na bateria, ao totalizar 10,10, atrás da australiana Molly Picklum (15,50), mas à frente da havaiana Gabriela Bryan (9,10).
A disputa foi intensa e cheia de alternância, e Tati precisou virar a disputa para reassumir o segundo posto nos minutos finais.
Crédito: ItaloFerreiraemaçãonaetapadePenichedoCircuitoMundial(Foto:WSL/Masurel

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