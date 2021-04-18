Itaguaí volta a sediar jogo de polo com herói de título mundial em ação

Crédito: Paique Ganon em ação (Divulgação

Palco de finais de Campeonato Brasileiro e torneios internacionais, o município de Itaguaí, no Rio de Janeiro, voltou a sediar uma partida de polo neste sábado. Bicampeão brasileiro, o Monte Carlo venceu o Bucaneiros por 6 a 3. Campeão mundial pela Seleção Brasileira em 2004, na França, fazendo o gol de ouro na prorrogação, Paique Ganon esteve em campo e exaltou o momento.

- Voltar a jogar aqui foi muito especial. Poder estar com os amigos em um ambiente bastante agradável, com campos excelentes, bons cavalos e uma partida bem disputada realmente foi muito divertido. Estar aqui em Itaguaí é sempre motivo de muita alegria. Teremos muitos mais momentos como esse daqui para frente com essa retomada - destacou o jogador.

Paique Ganon é irmão do também campeão mundial, só que em 2001, João Paulo Ganon. Ambos têm uma relação especial com a cidade de Itaguaí.

- Meu início no polo foi aqui, aos cinco anos. Meu pai já jogava Polo, desde pequeno eu tive contato com os cavalos, então foi um caminho natural, tanto para mim e para o meu irmão, seguir o exemplo dele - lembra Paique Ganon. - A família toda começou aqui, onde a gente tem um campo e nossos cavalos ficam em treinamento.

Prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira de Souza foi o responsável pelo "throw in" - uma espécie de pontapé inicial do polo - da partida realizada neste sábado no bairro de Piranema. Entusiasmado, ele destacou os benefícios que o retorno da modalidade deve trazer para o município.