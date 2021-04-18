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Itaguaí volta a sediar jogo de polo com herói de título mundial em ação

Município carioca tem tradição na modalidade...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 21:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 21:49
Crédito: Paique Ganon em ação (Divulgação
Palco de finais de Campeonato Brasileiro e torneios internacionais, o município de Itaguaí, no Rio de Janeiro, voltou a sediar uma partida de polo neste sábado. Bicampeão brasileiro, o Monte Carlo venceu o Bucaneiros por 6 a 3. Campeão mundial pela Seleção Brasileira em 2004, na França, fazendo o gol de ouro na prorrogação, Paique Ganon esteve em campo e exaltou o momento.
- Voltar a jogar aqui foi muito especial. Poder estar com os amigos em um ambiente bastante agradável, com campos excelentes, bons cavalos e uma partida bem disputada realmente foi muito divertido. Estar aqui em Itaguaí é sempre motivo de muita alegria. Teremos muitos mais momentos como esse daqui para frente com essa retomada - destacou o jogador.
Paique Ganon é irmão do também campeão mundial, só que em 2001, João Paulo Ganon. Ambos têm uma relação especial com a cidade de Itaguaí.
- Meu início no polo foi aqui, aos cinco anos. Meu pai já jogava Polo, desde pequeno eu tive contato com os cavalos, então foi um caminho natural, tanto para mim e para o meu irmão, seguir o exemplo dele - lembra Paique Ganon. - A família toda começou aqui, onde a gente tem um campo e nossos cavalos ficam em treinamento.
Prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira de Souza foi o responsável pelo "throw in" - uma espécie de pontapé inicial do polo - da partida realizada neste sábado no bairro de Piranema. Entusiasmado, ele destacou os benefícios que o retorno da modalidade deve trazer para o município.
- Itaguaí é um berço do polo no Brasil, então essa partida deste sábado teve um simbolismo especial. Vamos voltar a ser referência na modalidade e, consequentemente, atrair investimentos através do esporte e do turismo. Realmente foi um dia muito especial e importante para esse recomeço - celebrou.

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