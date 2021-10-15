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Isaquias conta trajetória até o ouro em evento para empreendedores

Canoísta campeão olímpico neste ano será um dos destaques do Americanas Summit, evento online e gratuito que será transmitido nesta sexta-feira
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Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 13:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 13:10
Crédito: Paula Reis/Flamengo
O canoísta Isaquias Queiroz, medalha de ouro na prova C1 1.000 metros da canoagem velocidade nos Jogos de Tóquio, ministrará a palestra “O caminho até a conquista”, no evento Americanas Summit 2021, que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo brasileiro. O evento irá ocorrer nesta sexta-feira (15 de outubro), de forma online, e terá início às 14h.
No painel, o brasileiro de 27 anos, dono de quatro medalhas olímpicas (conquistou ainda três pratas no Rio de Janeiro, em 2016), contará sua trajetória até cumprir a meta que traçou para si mesmo e divulgou em entrevistas ao participar da edição dos Jogos no Japão: subir ao lugar mais alto do pódio. Uma história de sucesso que serve de inspiração para o público-alvo do evento.
Isaquias será um dos destaques do evento, que contará com outros palestrantes de peso, como o historiador e professor Leandro Karnal, que ministrará o painel “O futuro exige a coragem da esperança”. São exemplos de como toda a trajetória de sucesso tem um caminho de muita dedicação por trás, e histórias de superação serão utilizadas para compartilhar conhecimento e conectar pessoas e negócios.
O Americanas Summit é um evento que nasceu em 2018 para ajudar lojistas parceiros a venderem bem durante o maior evento do ano: a Red Friday. Com o objetivo de compartilhar conhecimento e conectar pessoas e negócios, o evento terá uma extensa programação recheada de nomes de peso do mercado e representantes da Americanas S.A.. Entre os temas, serão discutidas as transformações impulsionadas pela pandemia, considerando a queda da barreira entre os mundos físico e digital e a mudança de comportamento do consumidor.
A ideia é promover um espaço de trocas e conexões, por isso oferece uma programação extensa com oficinas e talks até o fim do ano, além do evento ao vivo que ocorre em outubro, com o tema “O caminho até a conquista”, a edição deste ano irá oferecer uma experiência completa com match de negócios, Q&A, networking online e fóruns de discussão que serão disponibilizados gratuitamente.
Os interessados podem se inscrever gratuitamente através do site: https://americanassummit.com/

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