Isaquias conta trajetória até o ouro em evento para empreendedores

Crédito: Paula Reis/Flamengo

O canoísta Isaquias Queiroz, medalha de ouro na prova C1 1.000 metros da canoagem velocidade nos Jogos de Tóquio, ministrará a palestra “O caminho até a conquista”, no evento Americanas Summit 2021, que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo brasileiro. O evento irá ocorrer nesta sexta-feira (15 de outubro), de forma online, e terá início às 14h.

No painel, o brasileiro de 27 anos, dono de quatro medalhas olímpicas (conquistou ainda três pratas no Rio de Janeiro, em 2016), contará sua trajetória até cumprir a meta que traçou para si mesmo e divulgou em entrevistas ao participar da edição dos Jogos no Japão: subir ao lugar mais alto do pódio. Uma história de sucesso que serve de inspiração para o público-alvo do evento.

Isaquias será um dos destaques do evento, que contará com outros palestrantes de peso, como o historiador e professor Leandro Karnal, que ministrará o painel “O futuro exige a coragem da esperança”. São exemplos de como toda a trajetória de sucesso tem um caminho de muita dedicação por trás, e histórias de superação serão utilizadas para compartilhar conhecimento e conectar pessoas e negócios.

O Americanas Summit é um evento que nasceu em 2018 para ajudar lojistas parceiros a venderem bem durante o maior evento do ano: a Red Friday. Com o objetivo de compartilhar conhecimento e conectar pessoas e negócios, o evento terá uma extensa programação recheada de nomes de peso do mercado e representantes da Americanas S.A.. Entre os temas, serão discutidas as transformações impulsionadas pela pandemia, considerando a queda da barreira entre os mundos físico e digital e a mudança de comportamento do consumidor.

A ideia é promover um espaço de trocas e conexões, por isso oferece uma programação extensa com oficinas e talks até o fim do ano, além do evento ao vivo que ocorre em outubro, com o tema “O caminho até a conquista”, a edição deste ano irá oferecer uma experiência completa com match de negócios, Q&A, networking online e fóruns de discussão que serão disponibilizados gratuitamente.