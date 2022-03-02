Irmãos Klitschko, do boxe: 'Estamos prontos para morrer pela Ucrânia'

Ex-campeões mundiais de boxe, os irmãos Wladimir e Vitali Klitschko disseram nesta quarta-feira, em entrevista à CNN americana, que estão dispostos a morrer pelo país se for preciso em meio aos ataques da Rússia à Ucrânia.

Os irmãos estão em Kiev, onde já até pegaram em armas contra as forças russas. Vitali também é prefeito da cidade ucraniana. Os dois foram adicionados a uma lista de cidadãos do país de alto nível que seriam alvos do presidente russo Vladimir Putin.

- Não estamos interessados ​​no quanto é forte o exército russo. Estamos prontos para lutar. E estamos prontos para morrer por nosso país de origem e por nossas famílias, porque é nosso lar. É nosso futuro e alguém quer vir para nossa casa e roubar nosso futuro de nós - afirmou Vitali Klitschko.

- Há um movimento patriótico enorme agora. Até idosos, imagina? Médicos, atores, atores do teatro, muitas profissões que nunca tiveram a expectativa de lutar, estão pegando em armas. Eles estão prontos para lutar. É incrível - afirma Vitali.

Outro nome envolvido na causa é Oleksandr Usyk, atual campeão dos pesos-pesados, que também tem protegido um bunker subterrâneo, onde civis estão se abrigando.

- Se eles quiserem tirar minha vida ou a vida de meus entes próximos terei que fazer. Mas eu não quero isso. Não quero atirar, não quero matar ninguém, mas se eles vão me matar, não terei escolha - disse Usyk.

De acordo com o "The Times", mercenários treinados, incluindo a milícia privada do Grupo Wagner, foram enviados a Kiev para eliminar os principais alvos de Putin. Na lista, também está o presidente Volodymyr Zelensky.