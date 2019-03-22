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MMA

Irmão de Erick Silva, Gabriel Silva faz sua primeira luta nos EUA

O lutador capixaba de 24 anos, que está invicto, vai enfrentar um norte-americano no LFA 63, no Texas

Publicado em 

22 mar 2019 às 14:07

Publicado em 22 de Março de 2019 às 14:07

Gabriel Silva comemorou a assinatura do contrato com o evento LFA Crédito: Reprodução/Instagram
Após dois anos inativo, o lutador capixaba Gabriel Silva vai voltar ao MMA. O atleta está escalado para enfrentar o norte-americano Jake Heffernan na edição 63 do evento Legacy Fighting Alliance (LFA 63). O show de lutas acontece no próximo dia 29 de março, no Bell County Expo Center, em Belton, no Texas, Estados Unidos.
O duelo, válido pela categoria peso-pena (até 68,8 kg), reúne dois atletas invictos no MMA. O capixaba Gabriel Silva, de 24 anos, acumula em seu cartel um total de sete vitórias consecutivas. A última veio em março de 2017, quando derrotou o polonês Kamil Lebkowski, por decisão unânime no Fight Exclusive Night 16, que aconteceu em Varsóvia, na Polônia.
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Já o americano Jake Heffernan, que é cinco anos mais velho, tem uma luta a mais de invencibilidade em seu cartel prefeito de sete vitórias. O lutador, conhecido como "The Grinder", algo como "O Moedor", vem de um triunfo sobre o também americano Peter Stanonik, por decisão unânime no LFA 43, em junho do ano passado, nos Estados Unidos.
Gabriel Silva encara o americano Jake Heffernan no LFA 63, nos Estados Unidos Crédito: Divulgação/Legacy Fighting Alliance
Seguindo os passos do irmão, Erick Silva, que também já lutou no LFA antes de chegar ao Bellator, o jovem Gabriel Silva faz a sua primeira luta em solo americano (é o 2º combate internacional). Em suas redes sociais, o atleta vibrou com o acerto.
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- Queria compartilhar esse momento com meus verdadeiros amigos e aqueles que realmente torcem por mim. Acabo de dar mais um passo adiante em meus objetivos. O LFA é um grandioso evento e com certeza será um grande teste, mas me sinto pronto e vou dar meu melhor sempre. Vou buscar mais uma vitória, conto com a energia positiva e torcida de todos - afirmou o capixaba.

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