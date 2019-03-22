Irmão de Erick Silva, Gabriel Silva faz sua primeira luta nos EUA

Após dois anos inativo, o lutador capixaba Gabriel Silva vai voltar ao MMA. O atleta está escalado para enfrentar o norte-americano Jake Heffernan na edição 63 do evento Legacy Fighting Alliance (LFA 63). O show de lutas acontece no próximo dia 29 de março, no Bell County Expo Center, em Belton, no Texas, Estados Unidos.
O duelo, válido pela categoria peso-pena (até 68,8 kg), reúne dois atletas invictos no MMA. O capixaba Gabriel Silva, de 24 anos, acumula em seu cartel um total de sete vitórias consecutivas. A última veio em março de 2017, quando derrotou o polonês Kamil Lebkowski, por decisão unânime no Fight Exclusive Night 16, que aconteceu em Varsóvia, na Polônia.
Já o americano Jake Heffernan, que é cinco anos mais velho, tem uma luta a mais de invencibilidade em seu cartel prefeito de sete vitórias. O lutador, conhecido como "The Grinder", algo como "O Moedor", vem de um triunfo sobre o também americano Peter Stanonik, por decisão unânime no LFA 43, em junho do ano passado, nos Estados Unidos.
Seguindo os passos do irmão, Erick Silva, que também já lutou no LFA antes de chegar ao Bellator, o jovem Gabriel Silva faz a sua primeira luta em solo americano (é o 2º combate internacional). Em suas redes sociais, o atleta vibrou com o acerto.
- Queria compartilhar esse momento com meus verdadeiros amigos e aqueles que realmente torcem por mim. Acabo de dar mais um passo adiante em meus objetivos. O LFA é um grandioso evento e com certeza será um grande teste, mas me sinto pronto e vou dar meu melhor sempre. Vou buscar mais uma vitória, conto com a energia positiva e torcida de todos - afirmou o capixaba.