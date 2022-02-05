Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Irene Schouten bate recorde olímpico e conquista medalha de ouro na patinação de velocidade
mais-esportes

Irene Schouten bate recorde olímpico e conquista medalha de ouro na patinação de velocidade

Holandesa decidiu a prova de 3000m de patinação de velocidade na última bateria; Pódio foi completado com a italiana Francesca Lollobrigida e a canadense Isabelle Weidmann...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 07:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 07:28
A medalha de ouro nos 3000m de patinação de velocidade foi para Irene Schouten. A holandesa confirmou o favoritismo e conquistou o ouro na última bateria da prova. Além do primeiro lugar, a atleta bateu o recorde olímpico da modalidade, com um tempo de 3min56s93.> Primeira medalha das Olimpíadas de Inverno! Therese Johaug vence prova no esqui cross-country feminino
A prova foi decidida nas últimas baterias. As três atletas que ocuparam o pódio foram as últimas a competir na final da modalidade. A vencedora Irene Schouten competiu ao lado de Francesca Lollobrigida, que fez um tempo de 3min58s06 e ficou com a medalha de prata. Enquanto Isabelle Weidmann, que ficou com o bronze, competiu na penúltima rodada e fez um tempo de 3min58s64.
A zebra da prova foi a ausência de Martina Sablikova no pódio. A tcheca tricampeã olímpica e dona de 10 medalhas de ouro em mundiais acabou saindo do pódio na última bateria, terminando na quarta colocação, com um tempo de 4min00s34.
Pódio da prova de 3000m de Patinação de velocidade:
1º - Irene Schouten: 3min56s932º - Francesca Lollobrigida: 3min58s063º - Isabelle Weidmann: 3min58s64
Crédito: Holandesaconquistamedalhadeouronapatinaçãodevelocidadecomdireitoarecordeolímpico(Foto:WANGZhao/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura
Imagem de destaque
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados