Invicto há 51 jogos, Brasil estreia contra a Colômbia na Copa América

O Brasil começa, neste sábado (03), sua caminhada rumo ao 12º título da Copa América, competição que será disputada na arena montada no Boulevard da Ásia, distrito de Lima, Peru. Invicta há 51 partidas, a seleção brasileira estreia diante da Colômbia com bola rolando a partir das 19 horas (horário de Brasília), em confronto que tem histórico amplamente favorável ao Brasil: quatro vitórias em igual número de jogos.

O retrospecto no torneio, aliás, é de 100% de aproveitamento: em 11 edições, os brasileiros estão invictos em 27 jogos. O Brasil, atual pentacampeão invicto da Copa do Mundo FIFA é cabeça de chave do Grupo B, onde estão Argentina, Chile e Paraguai. Contra os colombianos, atenção é a palavra de ordem.

"A Colômbia é uma seleção que gosta de jogar em velocidade, de boa técnica e que marca forte. É um adversário que vem evoluindo, mostrando crescimento com a sequência de torneios, e precisamos ter muita atenção. Tivemos uma boa semana de treinos e agora é entrar em quadra e fazer o nosso melhor. Temos uma chave dura, respeitamos todos os adversários e vamos pensar jogo a jogo, em dar um passo de cada vez. Em um campeonato curto como esse, cada jogo é uma decisão", afirmou o camisa 10 Datinha.

TABELA COPA AMÉRICA 2018

Sábado: BRASIL x Colômbia (19h / horário de Brasília)

Domingo: BRASIL x Argentina (17h)

Segunda: BRASIL x Chile (17h)

Terça: BRASIL x Paraguai (17h)

Quarta: Semifinais