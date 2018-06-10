Invictas, Josi/Lili faturam etapa da China do Mundial de Vôlei de Praia

As brasileiras Josi (SC) e Lili (ES) venceram as italianas Gaia Traballi e Agata Zuccarelli por 2 sets a 1 (21/13, 19/21, 15/12) em 53 minutos e conquistaram a etapa de Nantong, na China, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Esta é o primeiro título de etapa da dupla, que venceu os seis jogos da competição.
Neste domingo, Josi e Lili enfrentaram primeiro as australianas Phoebe Bell e Jessyka Ngauamo pela semifinal e venceram com tranquilidade por 2 sets a 0 (21/14, 21/13) em 31 minutos de partida. Na final, as brasileiras começaram atropelando, mas as Traballi e Zuccarelli reagiram e fizeram jogo duro nos sets seguidos. Mas as brasileiras continuaram melhores e venceram no set de desempate. As australianas ficaram em terceiro lugar após vencerem as japonesas Ayumi Kusano e Takemi Nishibori por 2 a 0.
- Nós estávamos batendo na trave em alguns torneios recentemente, mas viemos muito focadas, esse título era para ser nosso. Jogamos muito bem e sempre concentradas, ponto a ponto. Mesmo nos jogos no tie-break, mantivemos a tranquilidade e confiança. Estamos muito felizes por essa conquista e espero que possamos jogar a etapa de Nanquim, na próxima semana, tão bem quanto jogamos aqui - comemorou Lili após a conquista.
Com os 400 pontos da etapa, Josi e Lili chegm a 1,520 pontos no ranking mundial, na 43ª colocação. Esta foi a nona medalha do Brasil no Circuito Mundial feminino, a primeira de Lili e Josi na temporada.