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Luta

International Fighter Meeting Kickboxing promete duelos eletrizantes

Evento acontece neste sábado (12), em Jardim da Penha. Serão oito lutas em várias categorias no masculino e no feminino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2021 às 21:02

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 21:02

Lutas de kickboxing vão agitar o bairro de Barcelona, na Serra
Lutas de kickboxing vão agitar Vitória Crédito: KFES/Divulgação
Com a promessa de lutas eletrizantes, o International Fighter Meeting Kickboxing chega a sua 23ª edição neste sábado (12), a partir das 18 horas no ginásio do COC, em Jardim da Penha, Vitória. Serão oito lutas, sendo duas de exibição promovidas pela Kickboxing Federation Espírito Santo (KFES).
Organizador do evento, o mestre Laécio Nunes destaca a qualidade das lutas que vão acontecer na competição. “Teremos combates de excelente nível e nossos atletas mostrarão mais uma vez que estão bem preparados afirmando a grande fase do kickboxing do Espírito Santo. Gostaria de ressaltar que o ginásio é grande e poderemos acomodar todos os presentes sem aglomeração”, afirmou Laécio.

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A KFES declarou que o evento contará com todos os protocolos de segurança e higienização, e cumprirá todas as regras para impedir a proliferação do novo coronavírus.

CARD DO EVENTO

  • Luta 1: Feminino - Categoria Low (55 kg): Beatriz de Souza (Salomão Blade VF) x Isabele Gonçalves (Thiago Luk VF) 
  • Luta 2: Masculino - Categoria Full sub-15 (50 kg): Gabriel Bendel (Danilo Lopes VF) x Geivan Porto (CT Mult Fighter) 
  • Luta 3: Feminino - Categoria Full (70 kg):  Raiza de Souza (Thiago Luk VF) x Mariana Oliveira (Sansei Naoto VF) 
  • Luta 4: Masculino - Categoria Low (70 kg): Hiago Negrelli (Equipe Teixeira - Sanshou) x Paulo Henrique (Fábrica de Campeões) 
  • Luta 5: Masculino - Categoria Low (67 kg): Matheus Papaya (Stallony Team VF) x Osmar de Souza (Hrad Coach) 
  • Luta 6: Masculino - Categoria Low (70 kg): Rafael Sorin (Stallony Team VF) x Henrique Quebra Osso (Thiago Luk VF) 
  • Luta 7: Masculino - Categoria Low (60 kg): Maurício Oliveira (Thiago Luk VF) x Claudio Evangelista (CT Fighter Evangelista) 

  • SUPER LUTA - VALE O TÍTULO DE SUPER CAMPEÃO DO FIGHTER MEETING 

  • Masculino - Categoria Full (67 kg): Thiago (Luk VF) x Kaique Machado (Sanshou)

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