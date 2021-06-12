International Fighter Meeting Kickboxing promete duelos eletrizantes

Com a promessa de lutas eletrizantes, o International Fighter Meeting Kickboxing chega a sua 23ª edição neste sábado (12), a partir das 18 horas no ginásio do COC, em Jardim da Penha, Vitória. Serão oito lutas, sendo duas de exibição promovidas pela Kickboxing Federation Espírito Santo (KFES).
Organizador do evento, o mestre Laécio Nunes destaca a qualidade das lutas que vão acontecer na competição. “Teremos combates de excelente nível e nossos atletas mostrarão mais uma vez que estão bem preparados afirmando a grande fase do kickboxing do Espírito Santo. Gostaria de ressaltar que o ginásio é grande e poderemos acomodar todos os presentes sem aglomeração”, afirmou Laécio.
A KFES declarou que o evento contará com todos os protocolos de segurança e higienização, e cumprirá todas as regras para impedir a proliferação do novo coronavírus.
CARD DO EVENTO
- Luta 1: Feminino - Categoria Low (55 kg): Beatriz de Souza (Salomão Blade VF) x Isabele Gonçalves (Thiago Luk VF)
- Luta 2: Masculino - Categoria Full sub-15 (50 kg): Gabriel Bendel (Danilo Lopes VF) x Geivan Porto (CT Mult Fighter)
- Luta 3: Feminino - Categoria Full (70 kg): Raiza de Souza (Thiago Luk VF) x Mariana Oliveira (Sansei Naoto VF)
- Luta 4: Masculino - Categoria Low (70 kg): Hiago Negrelli (Equipe Teixeira - Sanshou) x Paulo Henrique (Fábrica de Campeões)
- Luta 5: Masculino - Categoria Low (67 kg): Matheus Papaya (Stallony Team VF) x Osmar de Souza (Hrad Coach)
- Luta 6: Masculino - Categoria Low (70 kg): Rafael Sorin (Stallony Team VF) x Henrique Quebra Osso (Thiago Luk VF)
- Luta 7: Masculino - Categoria Low (60 kg): Maurício Oliveira (Thiago Luk VF) x Claudio Evangelista (CT Fighter Evangelista)
- SUPER LUTA - VALE O TÍTULO DE SUPER CAMPEÃO DO FIGHTER MEETING
- Masculino - Categoria Full (67 kg): Thiago (Luk VF) x Kaique Machado (Sanshou)