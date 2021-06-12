International Fighter Meeting Kickboxing promete duelos eletrizantes

Lutas de kickboxing vão agitar Vitória Crédito: KFES/Divulgação

Com a promessa de lutas eletrizantes, o International Fighter Meeting Kickboxing chega a sua 23ª edição neste sábado (12), a partir das 18 horas no ginásio do COC, em Jardim da Penha, Vitória. Serão oito lutas, sendo duas de exibição promovidas pela Kickboxing Federation Espírito Santo (KFES).

Organizador do evento, o mestre Laécio Nunes destaca a qualidade das lutas que vão acontecer na competição. “Teremos combates de excelente nível e nossos atletas mostrarão mais uma vez que estão bem preparados afirmando a grande fase do kickboxing do Espírito Santo. Gostaria de ressaltar que o ginásio é grande e poderemos acomodar todos os presentes sem aglomeração”, afirmou Laécio.

A KFES declarou que o evento contará com todos os protocolos de segurança e higienização, e cumprirá todas as regras para impedir a proliferação do novo coronavírus.

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