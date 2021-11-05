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Instituto Escolinha de Triathlon Formando Campeões busca desenvolvimento social pelo esporte

Entidade unifica e expande atividades de projeto que já é referência na formação de crianças e adolescentes com a ajuda do triatlo
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LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 13:26

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 13:26

Crédito: Divulgação
Educação, inovação, transformação social. Esses são os motores que impulsionam o Instituto Escolinha de Triathlon. A organização não governamental surge como plataforma de apoio a um projeto de seis anos que já é referência na formação de crianças e adolescentes por meio do esporte. O foco é o desenvolvimento social e ampliação de ações voltadas para a redução das desigualdades, fomento à educação, sustentabilidade e proteção ambiental.
A fundação do Instituto, neste ano, é reflexo do sucesso da Escolinha de Triathlon Formando Campeões. Chancelado pela Confederação Brasileira de Triathlon, entidade máxima do esporte no Brasil, como modelo de FOMENTO, o projeto atende hoje 660 crianças e adolescentes em 15 núcleos espalhados pelo Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal e Ceará.
Criar a instituição foi a fórmula encontrada para dar a eles ainda mais estrutura e poder de alcance, com o objetivo de chegar a todos os estados brasileiros no curto médio prazo.
- O Instituto Escolinha de Triathlon é fundamental nesse momento de expansão do projeto. Queremos levar o triathlon a crianças e adolescentes de todos os estados brasileiros. O Instituto coordenará esse trabalho nacional, levando a metodologia, identidade visual e expertise já adquirida, para maximizar ainda mais o projeto - destaca o triatleta olímpico Juraci Moreira, idealizador, padrinho e gestor do projeto.
- Também é a partir do Instituto que vamos criar ações voltadas para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, com projetos na área da educação e cultura.
Uma das missões do Instituto é justamente fortalecer o papel do esporte como ferramenta de desenvolvimento sustentável. O projeto pretende atingir todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que integram a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU. Entre eles estão a erradicação da pobreza, conquista da saúde e bem-estar, educação de qualidade para todos e igualdade de gênero.
As ações estão alinhadas também ao ESG, do inglês Environmental, social and corporate governance, traduzida em português como Governança ambiental, social e corporativa. A Escolinha de Triathlon é um projeto ESG para as empresas que a patrocinam.
Trata-se de critérios para mediar ações nos âmbitos ambiental, social e a governança dentro das empresas. Eles englobam as áreas de pobreza, nutrição, saúde, educação, água e saneamento e igualdade de gênero.
- O Instituto será um catalizador dessas ações, fortalecendo o projeto como referência na formação de jovens campeões que possam transformar sua realidade a partir do triathlon, com a democratização do acesso ao esporte, igualdade, responsabilidade social e inovação - define Juraci Moreira.

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