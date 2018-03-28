Inscrições para Taça EDP das Comunidades estão a todo vapor

Dois dias após serem abertas as inscrições, a taça EDP das comunidades já recebeu o cadastro de mais de 20 bairros da Grande Vitória. Dentre os municípios com a participação garantida estão Cariacica, Guarapari, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

Para o ex-jogador de juvenil e júnior, Magno Giannini, que atualmente está à frente da equipe de Fundão, participar de eventos como esse contribuem para valorizar os atletas capixabas e ganhar a competição ajudaria na manutenção da infraestrutura do local onde treinam.

"Acabamos de participar de um torneio e gostamos muito dessas competições. Temos atletas de futuro por aqui. Já ganhamos várias competições da região. Temos um campo para treinar, mas falta muita coisa. Se ganharmos essa benfeitoria será muito bem-vinda", disse ele.

As inscrições para a Taça EDP das comunidades estão abertas até o dia 9 de abril e podem realizadas pelo site www.tacaedpdascomunidades.com.br

Confira abaixo o cronograma do campeonato:

26 de março a 9 de abril

Inscrições das comunidades.

11 de abril

Divulgação dos bairros contemplados;

Lançamento do concurso Que Torcida é Essa.

28 e 29 de abril e 5 e 6 de maio

Peneira dos atletas.

9 de maio

Congresso técnico para apresentar a mecânica e as regras;

Sorteio das chaves;

Palestra motivacional de profissionais do futebol;

Presença dos representantes das comunidades.

12 de maio

Festa de abertura da Taça EDP das Comunidades.

13, 19 e 20 de maio

Jogos da fase classificatória.

26 e 27 de maio

Jogos de oitavas e quartas de final.

2 de junho

Jogos das semifinais.

9 de junho

Finais da Taça, com divulgação da torcida vencedora;

Festa de encerramento.