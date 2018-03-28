Inscrições para Taça EDP das Comunidades estão a todo vapor

Dois dias após serem abertas as inscrições, a taça EDP das comunidades já recebeu o cadastro de mais de 20 bairros da Grande Vitória. Dentre os municípios com a participação garantida estão Cariacica, Guarapari, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
Para o ex-jogador de juvenil e júnior, Magno Giannini, que atualmente está à frente da equipe de Fundão, participar de eventos como esse contribuem para valorizar os atletas capixabas e ganhar a competição ajudaria na manutenção da infraestrutura do local onde treinam.
"Acabamos de participar de um torneio e gostamos muito dessas competições. Temos atletas de futuro por aqui. Já ganhamos várias competições da região. Temos um campo para treinar, mas falta muita coisa. Se ganharmos essa benfeitoria será muito bem-vinda", disse ele.
As inscrições para a Taça EDP das comunidades estão abertas até o dia 9 de abril e podem realizadas pelo site www.tacaedpdascomunidades.com.br.
Confira abaixo o cronograma do campeonato:
26 de março a 9 de abril
Inscrições das comunidades.
11 de abril
Divulgação dos bairros contemplados;
Lançamento do concurso Que Torcida é Essa.
28 e 29 de abril e 5 e 6 de maio
Peneira dos atletas.
9 de maio
Congresso técnico para apresentar a mecânica e as regras;
Sorteio das chaves;
Palestra motivacional de profissionais do futebol;
Presença dos representantes das comunidades.
12 de maio
Festa de abertura da Taça EDP das Comunidades.
13, 19 e 20 de maio
Jogos da fase classificatória.
26 e 27 de maio
Jogos de oitavas e quartas de final.
2 de junho
Jogos das semifinais.
9 de junho
Finais da Taça, com divulgação da torcida vencedora;
Festa de encerramento.