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Inscrições para Semana de Vela de Ilhabela terminam em 17 minutos

Velejadores online confirmados nas regatas de 27 a 30 de julho pelo simulador Virtual Regatta receberão instruções por WhatsApp
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LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 19:39

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 19:39

Crédito: Márcio Yamin / Sectur Ilhabela
As inscrições para 47ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela terminam em 17 minutos na tarde desta sexta-feira. A organização abriu o processo às 12h pelo site oficial da competição e as 76 vagas foram preenchidas em tempo recorde.
Os velejadores online confirmados nas regatas de 27 a 30 de julho pelo simulador Virtual Regatta receberão instruções para as disputas no quadro de aviso por meio de um grupo fechado de WhatsApp. As provas terão barcos das classes Offshore e J-70 e a abertura oficial terá um warm up para explicar as regras do sistema inshore. A novidade da edição virtual da Semana Internacional de Vela de Ilhabela provocou bastante procura nas redes sociais. Os jogadores online brasileiros até se mobilizaram em grupos para treinar visando a competição da semana que vem. - Quando soube que ia ocorrer a semana de vela de Ilhabela online comecei a treinar. Sempre participo do evento velejando ou fotografando. A regata virtual veio para matar um pouco da nossa saudade mesmo que seja de longe - disse a gaúcha Carolina Copello. O catarinense Lucas Malinverni de Melo é construtor naval e velejador. Durante seu período de estudos na Itália, o profissional da modalidade desenvolveu hábito de jogar online.
- Acredito que durante esse período de reclusão muitos de nós gostamos dessa brincadeira que está se tornando cada vez mais séria. Fiquei muito contente quando vi que a Semana de Vela de Ilhabela iria ser virtual e conseguiu inovar mantendo a tradição desse grandioso evento. Bons ventos e nos vemos na raia!. Na terça-feira (28), as regatas serão disputadas nas raias de Sydney e Marselha do Virtual Regatta. Na quarta, dia 29, as baterias ocorrem nas raias de Newport, Porto Cervo e Maiorca. As duas regatas semifinais serão disputadas em Auckland e a final no Rio de Janeiro. O sistema de pontuação será linear na fase de classificação com descarte após cinco provas. Nas semifinais e finais os pontos são zerados para dar igualdade de condição. - Já estávamos com o barco preparado para correr a Semana de Vela normal, porém com os acontecimentos da pandemia e o cancelamento eu e meu pai queríamos fazer parte de alguma forma, então quando vimos a regata virtual já ficamos na espera para nos inscrevermos - contou o paulista Frederico Mazzali Stauch, que disputou as últimas edições a bordo do Triton (Skipper 21) e do Libertas. A Semana Internacional de Vela de Ilhabela conta com a parceria "histórica" da MITSUBISHI que também apoia o MIT Talks.
Serão quatro painéis online na segunda-feira (27). O primeiro será o tema Mar sem Filtro com Marina Bandeira Klink (fotógrafa e navegadora) e Carlo Borlenghi (fotógrafo) às 19h20. O assunto seguinte será patrimônio natural x turismo sustentável com Bianca Colepicolo (secretária de turismo de Ilhabela) e Julio Cardoso (diretor de meio ambiente do Yacht Club de Ilhabela), às 20h05.
Na sequência será a vez do painel 'A Voz dos Oceanos' com a Família Schurmann. O último MIT Talks será com o campeão mundial de vela e atleta olímpico Jorge Zarif com os craques na vela virtual Samuel Solano e Allan Godoy.
Após o MIT Talks será realizada as regatas warm up com objetivo de ensinar os inscritos as regras do simulador. A prova não valerá pontos para o campeonato.

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