Inscrições para o Bolsa Atleta 18/19 se encerram nesta sexta-feira

As inscrições para a temporada 2018/19 do Programa Bolsa Atleta Capixaba se encerram nesta sexta-feira (05). Neste ano, serão concedidas 128 bolsas, 61% a mais que na última temporada, com um investimento de R$ 2.004.000,00.
Para ser candidato ao benefício, o atleta deverá comparecer à sede da Secretária de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), localizada na Rua Coronel Schwab Filho Bento Ferreira, Vitória, das 9 às 10h ou das 14h às 17h, com os documentos listados no edital, disponibilizado no site da Sesport.
Os atletas contemplados serão divididos em quatro categorias: Estudantil, Nacional, Internacional e Olímpica/Paralímpica. Caso haja empate na seleção, um dos critérios para a escolha é a colocação em disputas estaduais.