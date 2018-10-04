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Inscrições para o Bolsa Atleta 18/19 se encerram nesta sexta-feira

Para se candidatar, o atleta deve comparecer à sede da Sesport, em Bento Ferreira, com documentos listados no edital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 17:14

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 17:14

O lançamento do edital do Bolsa Atleta aconteceu na sede da Sesport Crédito: Leo Duarte/Sesport
As inscrições para a temporada 2018/19 do Programa Bolsa Atleta Capixaba se encerram nesta sexta-feira (05). Neste ano, serão concedidas 128 bolsas, 61% a mais que na última temporada, com um investimento de R$ 2.004.000,00.
Para ser candidato ao benefício, o atleta deverá comparecer à sede da Secretária de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), localizada na Rua Coronel Schwab Filho  Bento Ferreira, Vitória, das 9 às 10h ou das 14h às 17h, com os documentos listados no edital, disponibilizado no site da Sesport.
Os atletas contemplados serão divididos em quatro categorias: Estudantil, Nacional, Internacional e Olímpica/Paralímpica. Caso haja empate na seleção, um dos critérios para a escolha é a colocação em disputas estaduais.

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