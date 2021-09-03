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Inscrições abertas em congresso para profissionais de Educação Física

Inscrições são gratuitas para participar do Liga Nescau Summit...
LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 07:31

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 07:31

Crédito: Ana Moser participa do projeto (Luiz Doro/adorofoto
A pandemia tem forçado professores e alunos a interagir no ambiente virtual a fim se seguir no caminho do ensino e aprendizado. Nesses quase dois anos de longos períodos de isolamento e escolas fechadas, ninguém sofreu mais para se reinventar do que o profissional de educação física. Transferir atividades essencialmente presenciais e interativas para as telas de computador e smartphones não foi uma tarefa fácil. Com a vacina, as aulas estão voltando ao modelo tradicional, mas ainda há muitos desafios a serem vencidos na adaptação desse novo normal, que passa, nesse momento, em modelos híbridos.
A partir de 22 de setembro, os profissionais de educação física contarão com uma ferramenta a mais de capacitação e troca de aprendizados. Trata-se de um congresso online, com curadoria de Ana Moser e do Instituto Esporte & Educação (IEE), fundado há 20 anos pela medalhista olímpica do vôlei e com vasta experiência em educação continuada para professores. Estudantes da área também poderão acompanhar o evento, que é gratuito, e todos os participantes estarão habilitados a receber certificação, desde que cumprida as exigências básicas, como o cumprimento de carga horária.
Trata-se do Liga Nescau Summit, um derivado da competição estudantil que leva o mesmo nome e chega à sétima edição em 2021. O congresso nasce justamente para valorizar o trabalho do professor de educação física. As inscrições estão abertas e podem ser efetuadas no site www.liganescau.com.br.
O evento trará conteúdos exclusivos, desde palestras e entrevistas com grandes nomes do esporte e da educação, debates sobre diferentes pontos do trabalho do educador físico, vivências práticas com atividades tanto no ambiente físico como no digital, entre outros temas. O congresso vai ocorrer todas as quartas-feiras, entre 22 de setembro e 3 de novembro, a partir das 19h30, e será transmitido em uma plataforma montada especialmente para o evento.
Os temas para cada encontro virtual foram pensados e desenvolvidos a fim de abranger diferentes aspectos da área. Confira:
22/9Abertura do Liga Nescau Summit. Educação física além da sala de aula. A construção de uma geração mais confiante por meio do esporte
29/9Saúde mental, psicologia e comportamento humano voltado ao esporte
6/10Criatividade e inovação para a prática esportiva
13/10Updates técnicos sobre modalidades esportivas
20/10Liderança e empreendedorismo para professores de educação física
27/10Diversidade e inclusão no esporte
3/11Tecnologia, games e plataformas sociais voltadas para a educação física

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