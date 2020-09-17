Ineos faz dobradinha, mas título do Tour de France é quase de Roglic

Crédito: Carapaz faz um carinho em Kwiatkowski , seu parceiro na equipe Ineos, no momento que cruzam a chegada desta quinta do Tour de France. Faltam três etapas e o esloveno Roglic está com o título bem encaminhado (AFP

O esloveno Primoz Roglic está com as duas mãos para no troféu do Tour de France-2020. Na etapa desta quinta-feira, o esloveno não venceu (o triunfo ficou com um ciclista da fuga), mas o capitão da Jumbo Visma chegou em quarto lugar no pelotão que cruzou 1m51s/1m53s atrás dos ponteiros e manteve a diferença para os dois únicos concorrentes que ainda podem tirá-lo do topo: o também esloveno Tadej Pogacar (da Emirate e 51s atrás), que ficou em quinto; e o colombiano Miguel Angel López (da Astana) que chegou no pelotão e está com 1m27 de deficit.

O vencedor da etapa foi Michal Kwiatkowski, polonês da Ineos. Ele chegou abraçado com o seu companheiro de equipe, o equatoriano Richard Carapaz, ambos com o tempo de 4h47min33s. Os dois estão muito atrás em tempo e não têm mais chances de título na geral (camisa amarela). Mas Carapaz assumiu a liderança na disputa de melhor escalador (camisa branca de bolinha).

A grande vantagem de Roglic é que restam apenas mais três etapas, duas delas planas (quando todos os concorrentes ao título pela classificação geral chega blocado com o mesmo tempo) e uma etapa de contrarrelógio, onde Roglic é historicamente mais veloz do que Pogacar e López. O caneco é logo ali.

No início, briga pela camisa verde

A etapa foi bem movimentada. Como tratava-se de um percurso para montanhistas, a organização colocou logo no início uma disputa de pontos para os velocistas (camisa verde). Nela, o líder por pontos Sam Bennet, irlandês de Quick Step, levou a melhor sobre o segundo colocado, o eslovaco Peter Sagan. Assim, aumentou a sua diferença em mais cinco pontos. Agora, Benett, que nunca levou a camisa verde para casa, tem 298 pontos, contra 246 de Sagan (que venceu sete das últimas oito edições) e tem tudo para destronar o Rei dos Sprinters.

Carapaz assume a liderança de melhor escalador

Depois dessa briga de velocistas, as atenções ficaram para a batalha dos escaladores. E a Ineos tinha uma estratégia definida: ganhar os pontos nas chegadas nos picos mais altos das montanhas e atenuar a frustração neste Tour de France (a equipe era a favorita e tinha o campeáo de 2019, Egan Bernal, que abandonou a prova na terça-feira). Assim, a Ineos soltou Richard Carapaz na fuga, com Michal Kwiatkowski de gregário. Eles praticamente só tiveram como concorrente Pello Bilbao (espanhol da Bahrain). Carapaz fez os pontos que queria e assumiu a liderança na briga pelo título de melhor escalador, agora com 74 pontos contra 72 de Tadej Pogacar.

Abraço amigo na chegada

Como a vantagem era boa para o pelotão, que vinha com mais de 1m20s atrás, Carapaz e Kwiatkowski rumaram para a chegada sem sustos. E para brindar a boa performance da equipe, ambos chegaram abraçados (com Kwiatkowski ligeiramente na frente para confirmar a primeira posição).

Top 3 chegam e Primoz mantem a vantagem

Depos, com 1m51s de diferença, chegou o primeiro ciclista a encabeçar o pelotão. Van Aert, da Jumbo, fez um sprint tático: o belga garantiu os 4s de bônus e evitou que Pogacar, vice-líder do Tour e que estava na roda do líder Roglic (companheiro de Aert na Jumbo) pudesse ser o Top3 e diminuísse a diferença na classificação. Sem chance de chegar em terceiro, Pogacar apenas cruzou meia roda atrás de Roglic, com o mesmo tempo do compatriota, 2s atrás de Aert.

A disputa desta sexta-feira