Indígena brasileiro de 16 anos é atração no Sul-Americano de atletismo

Crédito: Yuri lança no Brasileiro Sub-18 (Carol Coelho/CBAt

Yuri Moreira Benites, de apenas 16 anos, é uma das atrações da seleção brasileira que disputará no sábado e domingo o Campeonato Sul-Americano Sub-18 de Atletismo, em Encarnación, no Paraguai. A equipe terá 67 atletas (34 no masculino e 33 no feminino) e lutará para manter a hegemonia na competição.

Indígena, ele é estudante da Escola Municipal Polo Indígena Mbo'eroy Guarani Kaiowá, na cidade de Amambaí, no Mato Grosso do Sul. Campeão brasileiro sub-20 e vice-campeão no sub-18, ele será um dos representantes do Brasil na prova do lançamento do dardo.

- Estou animado para mais uma competição internacional. Meu objetivo é tentar melhorar minha marca e buscar um lugar no pódio. Estou cada dia mais apaixonado pelo esporte - disse Yuri, que faz atletismo desde 2017, incentivado por amigos da aldeia que já praticavam a modalidade.

Orientado pelo treinador Miller Borvão Samório, também indígena, o competidor ocupa a segunda colocação no Ranking Brasileiro Sub-20, com 61,52 m, e o quarto lugar no Sub-18, com 58,39 m (os dardos têm pesos diferentes). Este ano, o atleta já representou o Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado em julho, em Lima, no Peru, onde terminou na quarta posição, com 58,24 m.

Em 2019, Yuri Benites conquistou o bicampeonato brasileiro do dardo, na categoria de 12 a 14 anos, na fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude, em Blumenau (SC). No mesmo ano, ele ganhou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro Caixa Sub-16, em Fortaleza (CE).

A delegação brasileira viajou no início da tarde desta quarta-feira em voo fretado da Azul – AD 9430 -, com decolagem no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), com destino ao Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, na cidade de Luque. De lá, a equipe segue de ônibus para Encarnación.

A Comissão Técnica é composta pelos treinadores-chefes Roberta Cristiane Braz de Oliveira (MG) e Aguinaldo Souza dos Santos (PR). Integram a equipe também Alexandre Moratto (SP), Cleison Ariel Back (SC), Cremilson Julião Rodrigues (SP), Elias Neves Ramos (MT), Ezequiel Emerson Wagner (SC), Geneciano Pereira da Silva (SP), Gianetti Oliveira de Sena Bonfim (DF), Leandro Pinto Araújo Lopes (PR), Marcio Vianna Prudêncio (MG), Odair Luiz dos Santos (SC), Roberto Carlos Bortolotto (SC), Rodrigo da Silva (PR), Rodrigo Pereira dos Santos (SP), Sidnei Rodrigues Silva Santos (SP) e Tamires Aparecida dos Santos (PR).

A delegação é chefiada por Gustavo Ranieri Duarte (MG), com Edson Luciano Ribeiro, vice-presidente da CBAt, como autoridade. Denise Carpigiani Ribeiro (SP) e Rodrigo Morette Arantes (SP) são os médicos; Dalvirene de Paiva Fragoso (RJ) e Raphael Henrique e Cruz (PR), os fisioterapeutas; e Daniella Bassanese (SP) e Jorge Antônio Lima (SP), os massoterapeutas. Os delegados da CBAt são Rodrigo Dario Diniz e Anne Gabriele Paula.Os convocados são os seguintes:​Feminino

Tainara Mees (AATI-SC) - 100 m - heptatlo - 4x100 mVanessa Sena dos Santos (Centro Olímpico-SP) - 100 m - 200 m – 4x100 m - distânciaSuellen Vitória de Sant'Anna (Associação Fortes e Velozes-RJ) - 200 m - 4x100 mIsadora de Souza Sorriano (Orcampi-SP) - 4x100 mNicole Braz Domene (IPEC-PR) - 200 m - 4x100 mLetícia Quingostas de Oliveira (Centro Olímpico-SP) - 400 m c/barreirasAna Luiza dos Santos (Centro Olímpico-SP) - 400 mCaroline de Oliveira Gomes (MEM-SP) - 800 mJúlia Silva Gonçalves (Barra do Garças-MT) - 800 mStefany dos Santos Ribeiro (AASF-BA) - 1.500 mAna Mees Valério (PM São José Pinhais) - 1.500 mGabriela de Freitas Tardivo (IPEC-PR) - 3.000 mHelena Mees Valério (PM São José dos Pinhais-PR) - 3.000 mGabrielly Cristina dos Santos (PM Colombo-PR) - 5.000 m marchaThaliane Janaína Miranda da Cruz (PM Colombo-PR) - 5.000 m marchaAmanda de Souza Silva (CASO-DF) - 2.000 m c/obstáculosLays Cristina Rodrigues Silva (Corville-SC)- 100 m c/barreirasCamille Cristina de Oliveira (Barra Bonita-SP) - 400 m c/barreirasGabriela Araújo Gil de Sá (ASEMPAR/Paranavaí-PR) - alturaLuísa Lummertz Colares Lopes (S.R.M-SC) - alturaJulia Santos Calabretti (Centro Olímpico-SP) - varaKhalry Evelyn Felix Oliveira (APCEF-MG) - varaBeatriz Cristaldo dos Santos (Instituto Foz-PR) - triploGeovana da Silva (S.R.M-SC) - triploNayza Gabrielli Rodrigues Donanzan (Barra Bonita-SP) - distânciaTaniele Rodrigues Jesus da Silva (Pomerode-SC) - pesoCamila Flach (AATI-SC) - pesoAna Clara Venâncio dos Santos (ASEMPAR/Paranavaí-PR) - discoMaria Eduarda Dantas de Matos (APCEF-MG) - discoNathaly Pinto Midon (Sogipa-RS) - marteloNathiely Pinto Midon (Sogipa-RS) - marteloIsabela Rosa Dantas (ADAC-MS) - dardoSofhia Carolina Antonio (Clã Delfos-MG) - dardo

MasculinoRenan Correa de Lima Gallina (AA Maringá-PR) - 100 m - 4x100 mEnzo de Castro Barros (Luasa-SP) - 100 m - 200 m - 4x100 mThamer Moreira Alves Villar (CAES-ES) - 4x100 mVinícius Moura Galeno (CASO-DF) - 200 m - 400 mGabriel Ristow Tasca (APA/SECEL Jaraguá do Sul-SC) - 400 mElias Oliveira dos Santos (ABS-PA) – 800 mGabriel Porfirio dos Santos (AERO-RN) - 800 mAndré Luiz Souza (Barra do Garças-MT) - 1.500 mBernardo Luiz Prior(APA-RS) - 1.500 mVitor Miguel Redlinski (FME Timbó-SC) - 3.000 mGustavo Felipe Bueno da Costa (ABUV-Atletismo-SP) - 3.000 mSamuel Costa Santana (ABUV-Atletismo-SP) - 2.000 m c/obstáculosBruno Diego Oliveira do Prado (Orcampi-SP) - 2.000 m c/obstáculosThiago Resende Ornelas (Luasa-SP) - 110 m c/barreirasGustavo Dala Pedra Cadan (Geração Atletismo Cianorte-PR) - 110 m c/barreirasSamuel Vinícius dos Santos (ABDA Atletismo-SP) - 400 m c/barreirasLeonardo Felipe Mendes (Corville-SC) - 400 m c/barreirasEron Maciel de Araújo (APA-SP) - alturaVitor Lazarim (Barra Bonita-SP) - altura - decatloAurélio Miguel de Souza Leite (Centro Olímpico-SP) - varaPedro Henrique dos Santos Aparecido (Asufam-SP) - varaMatheus Aparecido de Barros (ASEMPAR/Paranavaí-PR) - distância - discoDavi Savio Felix da Cruz Santos (Centro Olímpico-SP) - distânciaVinícius Klein de Freitas (Acarisul-SC) - triploJarley Campanari da Silva Cuellar (4F AJMT-PI) - triploJuan Anding (Corville-SC) - peso - discoVitor Dias de Franca Baptista (APCEF-MG) - pesoLuís Felipe Abílio Gomes Barbosa (IPEC-PR) - marteloHenrique dos Santos Guse (APA/SECEL Jaraguá do Sul-SC) - marteloArthur Monteiro Curvo (AABB-MT) - dardoYuri Moreira Benites (Guarani/Kaiowá-MS) - dardoOtávio Henrique Vicente (Corville-SC) - 10.000 m marchaJoão Victor Silva Magalhães (CASO-DF) - 10.000 m marchaLuiz Arthur Caetano da Silva Santos (APCEF-MG) - decatlo