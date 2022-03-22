Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Inaê Soto Amstel Ultra recebe homenagens em Ilhabela

Durante a Copa Mitsubishi, Bayard Umbuzeiro Filho foi condecorado com placa
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2022 às 01:31

Publicado em 22 de Março de 2022 às 01:31

O líder do Inaê Sailing Team, tradicional barco da vela oceânica brasileira, recebeu no fim de semana homenagens do Yacht Club de Ilhabela pela sua contribuição na modalidade nos 22 anos da Copa Mitsubishi de Vela Oceânica, evento que conta com as principais classes como ORC, RGS, C30 e HPE25.
O santista Bayard Umbuzeiro Filho, um dos idealizadores da campanha a bordo do novo Soto 40 Inaê Amstel Ultra, é um dos sócios mais antigos do YCI, participando de eventos da vela e também da pesca esportiva. Há mais de 20 anos compete as principais regatas do calendário nacional e esteve na Copa Mitsubishi, também conhecida como Circuito Ilhabela, em todas as etapas.
No sábado (19), durante a premiação da primeira etapa do Circuito Ilhabela 2022, os principais velejadores que participaram da história do evento foram homenageados. Bayard agradeceu a honraria na festa nas dependências do clube.
- Fui pego de surpresa! Não esperava essa singela homenagem do clube. Frequento o YCI há 55 anos! Já conquistei campeonatos e fui da equipe de competições, então faço parte da história. Acredito que é fundamental valorizarmos quem ajudou o clube a crescer e eu sou um dos remanescentes, que participa dos campeonatos e eventos do Yacht Club de Ilhabela - disse Bayard.
A equipe Inaê Amstel Ultra disputou a primeira etapa da Copa Mitsubishi com seu novo S40, que era de posse do Crioula de Porto Alegre (RS), um dos barcos mais vitoriosos do país. A equipe de Santos (SP) mede na classe ORC e ainda se adapta ao veleiro planante, muito mais rápido do que o antigo 40 pés.
O time liderado por Bayard Neto, filho do homenageado da noite, ocupa a décima colocação entre os veleiros da classe ORC. O líder é o Phoenix de Eduardo Souza Ramos.
- Estamos de barco novo, estamos aprendendo a velejar. A gente tem feito boas regatas, inclusive se recuperando em algumas delas. O veleiro tem potencial e vamos evoluir - disse Bayard Neto, comandante do Inaê Amstel Ultra.
A segunda etapa da Copa Mitsubishi será nos dias 28 e 29 de maio, e 4 e 5 de junho, também em Ilhabela (SP).
Crédito: Homenagema BayardUmbuzeiroFilho, líderdobarcoInaêAmstelUltra(CaioSouza|OnBoardSports

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados