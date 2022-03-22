Inaê Soto Amstel Ultra recebe homenagens em Ilhabela

O líder do Inaê Sailing Team, tradicional barco da vela oceânica brasileira, recebeu no fim de semana homenagens do Yacht Club de Ilhabela pela sua contribuição na modalidade nos 22 anos da Copa Mitsubishi de Vela Oceânica, evento que conta com as principais classes como ORC, RGS, C30 e HPE25.

O santista Bayard Umbuzeiro Filho, um dos idealizadores da campanha a bordo do novo Soto 40 Inaê Amstel Ultra, é um dos sócios mais antigos do YCI, participando de eventos da vela e também da pesca esportiva. Há mais de 20 anos compete as principais regatas do calendário nacional e esteve na Copa Mitsubishi, também conhecida como Circuito Ilhabela, em todas as etapas.

No sábado (19), durante a premiação da primeira etapa do Circuito Ilhabela 2022, os principais velejadores que participaram da história do evento foram homenageados. Bayard agradeceu a honraria na festa nas dependências do clube.

- Fui pego de surpresa! Não esperava essa singela homenagem do clube. Frequento o YCI há 55 anos! Já conquistei campeonatos e fui da equipe de competições, então faço parte da história. Acredito que é fundamental valorizarmos quem ajudou o clube a crescer e eu sou um dos remanescentes, que participa dos campeonatos e eventos do Yacht Club de Ilhabela - disse Bayard.

A equipe Inaê Amstel Ultra disputou a primeira etapa da Copa Mitsubishi com seu novo S40, que era de posse do Crioula de Porto Alegre (RS), um dos barcos mais vitoriosos do país. A equipe de Santos (SP) mede na classe ORC e ainda se adapta ao veleiro planante, muito mais rápido do que o antigo 40 pés.

O time liderado por Bayard Neto, filho do homenageado da noite, ocupa a décima colocação entre os veleiros da classe ORC. O líder é o Phoenix de Eduardo Souza Ramos.

- Estamos de barco novo, estamos aprendendo a velejar. A gente tem feito boas regatas, inclusive se recuperando em algumas delas. O veleiro tem potencial e vamos evoluir - disse Bayard Neto, comandante do Inaê Amstel Ultra.

A segunda etapa da Copa Mitsubishi será nos dias 28 e 29 de maio, e 4 e 5 de junho, também em Ilhabela (SP).