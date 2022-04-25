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Inaê Soto Amstel Ultra foca atenções para Copa Mitsubishi de vela

Equipe terá em sequência mais uma etapa do evento e Semana de Vela de Ilhabela
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Publicado em 25 de Abril de 2022 às 20:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 20:40
O barco Inaê Soto Amstel Ultra encerrou sua participação no Ubatuba Sailing Festival no último domingo com o terceiro lugar na ORC Gold e oitavo lugar na classificação geral do tradicional evento de vela oceânica brasileiro. A competição reuniu mais de 50 veleiros de classes como ORC, BRA-RGS, Bico de Proa e Multicascos e foi organizada pelo Ubatuba Iate Clube.
Além do resultado, a equipe volta para Santos (SP) com muitos ensinamentos para a sequência da temporada. O time que corre com o Soto 40 volta suas atenções para a próxima etapa da Copa Mitsubishi, que servirá como preparação para a Semana de Vela, outras competições da modalidade que ocorrem em Ilhabela (SP), nos meses de junho e julho.
Em Ubatuba (SP), o Inaê Soto Amstel Ultra conquistou seu primeiro troféu na ORC velejando no Soto 40.
- Felizmente tivemos mais um campeonato de aprendizados! Não posso deixar de agradecer ao Ubatuba Yacht Clube, na pessoa do Alex Calabria, que nos recebeu muito bem. Agradecer também à Amstel Ultra por todo apoio que tem dado a gente e vamos para o próximo, já que o nosso objetivo é Ilhabela - disse Bayard Neto, comandante do Inaê Soto Amstel Ultra.
Nas regatas, o time teve um campeonato completamente diferente, com situações adversas: ventos fortes, fracos, rondados e sem nada. Esse festival de mudanças climáticas em apenas quatro dias de regata permitiu aos tripulantes trabalharem a regulagem do barco, além de entrosar a equipe.
- Foi um campeonato de bastante ensinamento para nós. Tivemos um bom início de competição, com boas largadas e boa velejada. Porém cometemos alguns erros - observou Xico Freitas, tático do Inaê Amstel Ultra.
- No todo a equipe mostrou um crescimento. Estamos conhecendo cada vez mais o barco, evoluímos algumas coisas. Lutamos e fizemos boas regatas. Serviu também como um preparativo para a sequência da Copa Mitsubishi, que por sua vez serve de preparativo para a Semana de Ilhabela, que é o principal desafio para nós este ano - completou o velejador.
O planejamento da equipe prevê uma pausa para ajustes do barco, com instrumentos de regata sendo arrumados, além de treinamentos do time realizados. Na sequência, o Inaê Soto Amstel Ultra volta suas atenções para a 2ª etapa da Copa Mitsubishi, que será realizada nos dias 28 e 29 de maio e 4 e 5 de junho.
A tradicional equipe de Santos (SP) tem o patrocínio master da Amstel Ultra, marca de cerveja holandesa para o segmento de baixa caloria, desde o início do ano. O contrato entre o time e o Grupo Heineken, que detém a Amstel Ultra, é de um ano.
O calendário de 2022 inclui a participação do Inaê Soto Amstel Ultra nos principais campeonatos da modalidade, que incluem a tradicional Santos-Rio e a Ilhabela Sailing Week. Um dos legados da parceria entre o time de Santos (SP) e a Amstel Ultra foi a aquisição do barco mais vencedor da última década no Brasil. A escolha foi pelo Soto 40.
Crédito: InaêSotoAmstelUltradisputouoUbatubaSailingFestival(Foto:FlávioPerez|OnBoardSports

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