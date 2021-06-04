Ilhabela e Ubatuba recebem regatas de Vela de Oceano em junho

Crédito: Aline Bassi /Balaio de Ideias

O Litoral Norte de São Paulo vai receber duas competições de Vela de Oceano, eventos com chancela da Associação Brasileira Veleiros de Oceano.

A primeira será a Kapazi Náutica Ubatuba-Ilhabela, no dia 5, sábado, com saída às 11h do Ubatuba Iate Clube e chegada na praia de Armação, em Ilhabela, na BL3.

As classes em disputa são a ORC, BRA-RGS, Mini 6.5, Bico de Proa e Multicasco e as inscrições estão esgotadas.

"Há tempos observamos essa oportunidade de unir estes dois polos náuticos, que são Ubatuba e Ilhabela em uma regata, ao mesmo tempo competitiva, claro, como são as regatas, mas igualmente festiva, na qual novos velejadores encontrem um ambiente acolhedor, organizado e seguro. Temos na flotilha da Regata Kapazi Náutica Ubatuba Ilhabela, muitos barcos de famílias, amigos que velejam quase sempre por lazer e muitos que estão experimentando a participação em regatas pela primeira vez.. Em razão da Pandemia, adotamos todos os protocolos para mitigar a disseminação do vírus da Covid. Reuniões com os comandantes são virtuais, as equipes permanecerão embarcadas na chegada e os "welcome kits" serão entregues pela organização em cada embarcação, evitando a circulação das pessoas nas sedes do evento", comentou Alex Calabria, Diretor Adjunto de Vela do Ubatuba Iate Clube.

Nos dois últimos finais de semana, Ilhabela (SP) sedia a 1ª etapa da XXI Copa Mitsubishi - Circuito Ilhabela de Vela Oceânica com as primeiras regatas no sábado e domingo, dias 19 e 20, e as últimas no final de semana seguinte, dias 26 e 27. A realização e sede é do Yacht Club de Ilhabela.

As classes em disputa são a ORC, C-30, HPE-25, BRA-RGS, Clássicos e Bico de Proa e as inscrições estão abertas com aviso de regata no site do evento https://circuitoilhabela.com.br/divulgado-o-1o-aviso-de-regata/