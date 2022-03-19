II Congresso Olímpico Brasileiro discute o futuro do esporte em Salvador

Abertura do Congresso Olímpico Brasileiro em Salvador Crédito: Saulo Cruz/COB

Foi oficialmente aberto o II Congresso Olímpico Brasileiro! Destinado a gestores, treinadores, atletas e profissionais das ciências do esporte, o evento teve sua abertura realizada pelo presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, na manhã deste sábado, 19, no Centro de Convenções de Salvador (BA). Realizado pelo COB com lotação esgotada e a presença de 40 medalhistas olímpicos, o Congresso tem como tema: “Planejamento, um referencial de futuro para o Esporte Olímpico”. Além do presidente do COB, discursaram na abertura o ministro da Cidadania, João Roma, e o representante do Comitê Olímpico Internacional (COI), Lenny Abbey, que leu uma carta do presidente da entidade, Thomas Bach.

“O Congresso Olímpico Brasileiro foi criado para ser um dos principais fóruns de discussão do esporte em nosso país. Esta é uma oportunidade de reafirmar nosso compromisso com a evolução do esporte brasileiro, que não se dá apenas nas quadras, pistas, piscinas e tatames, mas também de boas ideias, de conhecimento, de informação e, acima de tudo, de planejamento”, disse Paulo Wanderley. “Estamos muito felizes de trazer um dos mais importantes eventos do Comitê Olímpico do Brasil para Salvador. É um objetivo do COB estar presente em todo o Brasil por meio das nossas ações”, afirmou o presidente.

Estiveram presentes na abertura do Congresso Olímpico o ministro da Cidadania, João Roma, o senador Romário, o diretor-geral da superintendência dos desportos do Estado da Bahia, Vicente Neto, o membro do COI Bernard Rajzman, o representante da entidade Lenny Abbey, além de presidentes de Confederações Brasileiras, atletas e integrantes da comunidade esportiva nacional.

Após as palavras do Presidente do COB, Lenny Abbey, líder de engajamento junto aos Comitês Olímpicos Nacionais do COI, que fará palestra no domingo, leu uma carta enviada pelo presidente Thomas Bach. “Essa edição do Congresso Olímpico acontece em um momento muito importante, no início de um ciclo olímpico. O COI está muito feliz em se reunir com o COB para perseguir a nossa Agenda 2020+5, para o bem da raça humana. Só poderemos ir mais alto, mais rápido e mais forte se nos unirmos. E é com esse espírito olímpico que desejo discussões frutíferas e um evento de sucesso”, escreveu o presidente do COI, especialmente para o Congresso.

Já o ministro da Cidadania João Roma parabenizou o COB pela realização do evento. “Sem dúvida nenhuma o legado que conseguimos conquistar vem do fortalecimento dos laços entre COB e Governo Federal. O esporte tem se destacado como ferramenta de transformação social e nós temos muito trabalho pela frente. Ano passado representei o Governo Federal nos Jogos de Tóquio 2020 e me foi motivo de muito orgulho. Agradeço e parabenizo a realização desse Congresso que fará toda diferença para que o esporte cresça cada vez mais”, disse o Ministro.

O Congresso, realizado neste sábado (19) e domingo (20), é organizado pelo Instituto Olímpico Brasileiro, braço de Educação do COB. A programação do palco principal conta com uma seleção de craques em suas áreas de atuação. Após a abertura, o primeiro a subir ao palco foi o futurista e humanista alemão Gerd Leonhard e os participantes também terão a chance de ver palestras do treinador tricampeão olímpico José Roberto Guimarães; do gerente de Pesquisa e Inovação de Desempenho do Comitê Olímpico Holandês, Kamiel Maase; do líder de Engajamento do COI, Lenny Abbey; do treinador alemão Günter Lange, responsável por ouro inédito de Uganda em Tóquio; do autor de best sellers internacionais e Ph.D em marketing, Jonah Berger e do secretário-geral da Federação Espanhola de Futebol, Andreu Campes.

A grande novidade da segunda edição será o Prêmio Esporte Inovação, que vai escolher os melhores projetos em gestão e inovação que apresentarem soluções concretas para os desafios enfrentados no esporte nacional. A votação e o anúncio dos ganhadores serão realizados durante o segundo dia do Congresso.