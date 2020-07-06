'IdoloMio' aproximará fãs de grandes atletas do mundo do esporte

Crédito: IdoloMio é a nova plataforma para aproximar o fã de seu ídolo - Divulgação

Entrar em contato com seus ídolos nunca foi tão fácil. Nesta segunda-feira, a ESM Sports Business lança o site “IdoloMio”, que dá aos fãs a chance de adquirir vídeo mensagens personalizadas de seus grandes heróis no esporte. A plataforma interativa foi desenvolvida com o objetivo de aproximar amantes do esporte a renomadas personalidades, além de auxiliar comunidades carentes e entidades beneficentes.

O projeto contará com a participação de grandes nomes de diversas modalidades, entre elas, futebol, basquete, vôlei, natação, automobilismo, boxe, futsal e tênis de mesa. Desta forma, inúmeros atletas e ex-atletas de diferentes gerações que atingiram o protagonismo e marcaram época no esporte estarão disponíveis.

Será possível interagir com ícones do futebol, como Zico e Alex, ou também: o lateral-direito e destaque do Flamengo, Rafinha; a lenda do basquete feminino, Magic Paula; a bicampeã olímpica do vôlei, Thaísa Menezes; e até com uma das grandes personalidades do automobilismo brasileiro, Rubens Barrichello.

- É um projeto pioneiro no meio esportivo, que deverá aproximar fãs e seus grandes ídolos, além de ser uma oportunidade de ajudar comunidades carentes. Sabemos que, para muitos torcedores, um simples gesto de seu herói no esporte pode ser inesquecível. É esse tipo de engajamento que buscamos com a IdoloMio - diz Luiz Fernando Ferreira, CEO da ESM Sports Business, empresa especializada em marketing esportivo.

Os interessados que entrarem no site www.idolomio.com poderão escolher de quem querem receber a mensagem. Cada um dos atletas terá um valor pré-definido pelo vídeo que em média varia entre R$149 e R$299 e poderá ser pago no cartão de crédito com opções de parcelamento. Os fãs de outros países também terão a chance de adquirir mensagens por um sistema de pagamento internacional e páginas em inglês.

Após selecionar o seu ídolo, o torcedor é direcionado para um menu personalizado onde poderá definir se o vídeo será destinado para si mesmo ou oferecido como presente para outra pessoa. Nele, o comprador tem a opção de indicar a ocasião e dar instruções de como quer que o jogador grave a mensagem.

Depois que a operação foi finalizada, o ídolo selecionado terá o prazo de até sete dias para entregar o pedido. O material será enviado para o email do comprador que poderá assistir, compartilhar e até fazer o download. Vale lembrar que o vídeo poderá também estar exposto na página da personalidade dentro da plataforma.

Algumas palavras de Zico ou Rafinha para um fã flamenguista podem ser adquiridas para presentear um felizardo da nação rubro-negra. Por R$229, você pode enviar ao seu melhor amigo ou familiar um feliz aniversário do ex-jogador da NBA e grande destaque do basquete brasileiro, Leandrinho Barbosa.

O atleta participante terá a opção de destinar as receitas obtidas para entidades carentes que já apoia e indicadas por ele mesmo ou para o G10 das Favelas, um bloco de Líderes e Empreendedores de Impacto Social das Favelas que, assim como países ricos do G-7, uniu forças em prol do desenvolvimento econômico e do protagonismo das comunidades.

O grupo é formado pelas favelas Heliópolis (SP), Paraisópolis (SP), Rocinha (RJ), Rio das Pedras (RJ), Cidade de Deus (AM), Casa Amarela (PE), Baixadas da Condor (PA), Baixadas da Estrada Nova Jurunas (PA), Coroadinho (MA) e Sol Nascente (DF).

- A ESM neste momento é pioneira no que diz respeito à mobilização de personalidades esportivas para ajudar as pessoas que mais precisam. Para nós, é um exemplo de solidariedade que ajuda a inspirar não só empresas como outros esportistas a fazer algo por comunidades neste momento tão difícil - diz Gilson Rodrigues, coordenador nacional do G10 Favelas.

Com a contribuição do projeto IdoloMio, o G10 das Favelas poderá auxiliar ainda mais a população durante a pandemia, ajudando na alimentação e higiene, e também a conscientizar os moradores de regiões carentes sobre os cuidados necessários para evitar a propagação da COVID-19. Entre as iniciativas tomadas pelo grupo estão: mobilização de ambulâncias, criação de casas de acolhimento, formação de brigadistas e socorristas, distribuição de marmitas e desenvolvimento de diversos programas de especialização para moradores.

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