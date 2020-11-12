Idealizadores de barco brasileiro na The Ocean Race se reúnem em Itajaí

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Depois de confirmar a inscrição na regata The Ocean Race, os gestores do projeto do barco brasileiro na competição se reuniram nesta quinta-feira, em Itajaí (SC), para apresentar as próximas etapas da campanha. O SCBrasil Esporte Náutico tem o objetivo de levar a bandeira de Santa Catarina e do Brasil na edição do evento, que começa em outubro de 2022.

A nova empresa inscreveu um barco na classe IMOCA60 para a disputa da principal competição de vela oceânica do planeta. O objetivo do SCBrasil Esporte Náutico é montar uma equipe competitiva e atrair patrocinadores de peso para a campanha.

- É importante para nossa Itajaí esta ação, não somente estaremos levando o nome da cidade e do estado como do Brasil para um evento que vai proporcionar visibilidade internacional. Estou vivendo um novo momento com este projeto e acreditando que conseguiremos atingir a meta proposta - disse Jaqueline Gazaniga.

O grupo é formado também por Ricardo Krobel, Adilson Pacheco e Laura Porto. Os gestores já apresentaram o projeto para vários segmentos no estado de Santa Catarina.

Adilson Pacheco destacou a importância que um barco pode gerar em uma cidade, no estado e no pais no contexto econômico e de visibilidade.

- A intenção é levar a economia, a indústria e o potencial turístico para todas as paradas da regata - ressaltou Adilson.

O sonho do segundo barco nacional na competição (o primeiro foi em 2005-06 com o Brasil 1) surgiu após a entrada de Itajaí (SC) no hall das cidades-sede do evento. Em 2023, o município catarinense receberá pela quarta vez a volta ao mundo.

- Estamos em negociação para patrocínios com empresas de Santa Catarina, do Brasil e até internacionais visando concretizar o projeto - disse Laura Porto.

Ricardo Krobel também opinou sobre o evento.

- Imagine, depois de 17 anos o Brasil vai a ter uma barco registrado para participar da maior e desafiadora regata do mundo. O projeto é ousado, mas o empresariado temos certeza que vai dar resposta para os recursos que a empresa precisa para concretizar efetivamente o barco SC Brasil Race Team.

Os integrantes do SCBrasil Esporte Náutico estão disponíveis para apresentar o plano de negócios do barco. Entre as possibilidades de ativação estão: naming rights, patrocínio direto, crowdfunding e ações de marketing de relacionamento.