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Luto

Ian Mattos, dos saltos ornamentais, morre aos 32 anos com infecção pulmonar

Ele chegou a mostrar evolução no tratamento da infecção, com a retirada dos aparelhos de respiração. Mas acabou piorando nos últimos dias e não resistiu
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 dez 2021 às 18:55

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 18:55

Ian Matos morreu aos 32 anos com uma infecção pulmonar
Ian Matos morreu aos 32 anos com uma infecção pulmonar Crédito: CBDA/Divulgação
O esporte aquático e olímpico brasileiro está de luto. Após mais de um mês internado no Rio, lutando contra um infecção na garganta que se alastrou por esôfago e acabou no pulmão, Ian Mattos acabou não resistindo e morreu na noite de segunda-feira (20), com somente 32 anos. O atleta dos saltos ornamentais estava na UTI da Casa de Saúde São Bento.
O atleta paraense da plataforma de 3 metros foi o representante do País nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Ele chegou a mostrar evolução no tratamento da infecção, com a retirada dos aparelhos de respiração. Mas acabou piorando nos últimos dias e não resistiu.
"A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos informa, com profundo pesar, o falecimento do atleta olímpico Ian Matos. O saltador estava internado desde o início de novembro, no Rio de Janeiro, quando teve uma infecção na garganta. Ian faleceu aos 32 anos", divulgou a CBDA.

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O paraense Ian despontou na modalidade no Campeonato Pan-Americano Junior de 2003 e no Campeonato Mundial Junior de 2004. Com o objetivo de brilhar na modalidade, foi morar em Brasília, onde garantiu classificação para os Jogos Sul-Americanos de 2010.
Ian Mattos sonda representou o País nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011, Toronto 2015 e Lima 2019, além de integrar a seleção brasileira em Campeonatos Mundiais de Esportes Aquáticos, Copas do Mundo, Campeonatos Sul-Americanos e nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
"A CBDA se solidariza à família e aos amigos do atleta e agradece pela amizade, companheirismo e dedicação à modalidade."

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