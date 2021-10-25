Hugo Hoyama confirma volta ao tênis de mesa para Campeonato Brasileiro

Crédito: Divulgação Life Pong

Recordista em participações olímpicas no tênis de mesa, com seis edições como jogador e duas como técnico, Hugo Hoyama anunciou a volta à vida de atleta, pelo menos para disputar o TMB Platinum – Campeonato Brasileiro, que acontece de 4 a 12 de dezembro, em Joinville (SC). O convite partiu de Henrique Narita, líder do ranking nacional do Absoluto A, que comanda a Academia Life Pong, em São Paulo. Hoyama, que também é recordista de medalhas pan-americanas na modalidade, com 15, e Narita já conviveram na própria Seleção Brasileira. Agora, o técnico da Seleção feminina volta para reforçar a equipe em Joinville.

- O Hugo tem uma importância comercial e de credibilidade para a nossa academia. Mostra que a luta para a Life Pong ser uma academia conceito ajudou a trazer o Hoyama e mostrar que nossos ídolos não são apenas jogadores, mas sim, seres humanos que ajudam o ambiente a ficar mais leve - explica Narita.

Hoyama está animado com o desafio. Ele não vinha treinando regularmente, mas em períodos onde a Seleção estava reunida, costumava fazer jogos duros contra atletas das seleções de base. Recentemente, no TMB Challenge Plus do Maranhão, fez um duelo de exibição muito disputado com Gustavo Yokota, quando o adversário venceu por 3 a 1.- O projeto do Narita é muito legal. Fui num evento beneficente na semana passada e bati bola com muita gente que estava jogando. Ele é um cara muito profissional, não tive como negar o convite para participar desse projeto e ajudar no desenvolvimento do tênis de mesa. Estou feliz, treinando um pouquinho aqui e vai ser bom para minha saúde também. Vou me preparar o melhor possível. Vai ser difícil enfrentar o pessoal do Absoluto A, mas vou usar um pouco da minha experiência - garante Hoyama.

- Quero mostrar que as pessoas podem continuar jogando até o momento em que estiverem se sentindo bem. Nesse momento estou bem, não treinando como antes. Treino uma hora, mas é uma hora bem treinada - complementa.