Hugo Cibien mira o título da Império Endurance Brasil 2022

Hugo Cibien vai disputar a temporada da Império Endurance Brasil 2022na categoria P1, pela equipe FTR Motorsport Crédito: William Inacio/Divulgação

A primeira etapa da Império Endurance Brasil 2022, prova de longa duração e que reúne os carros mais rápidos e de mais alto nível no País, acontece neste sábado (30), em Goiânia, com a participação do piloto capixaba Hugo Cibien. Esse ano o atleta integra a equipe FTR Motorsport, na classe Protótipos P1.

Cibien passa a assumir o volante do carro Sigma P1 G4, que conta com um motor de oito cilindros em "V" de 7 litros e 700 cavalos, com aproximadamente 900 kg de peso total do carro. A equipe contará com o total de três carros no campeonato: dois Sigmas G4, na classe P1, com os pilotos Aldo Piedade Jr., Beto Ribeiro, Tiel Andrade, Erik Mayrink e Marcelo Vianna; e um MCR Grand-Am, na classe P2, pilotados por Claudio Ricci e Fernando Poeta.

Cibien já teve contato por duas vezes com o circuito de Goiânia correndo na categoria. A primeira oportunidade foi na estreia de 2021, na classe P3, quando conquistou o segundo lugar, já a outra ocasião foi na última corrida do campeonato, em dezembro do ano passado.

Para 2022, em nova categoria e equipe, o grande desafio dessa primeira etapa será conhecer o carro, o comportamento dinâmico, entre outros aspectos. “Já estamos estudando telemetria e vamos focar no acerto para corrida. Este carro, além de ser mais potente, e um pouco mais pesado, depende muito mais da aerodinâmica, o que muda a dinâmica de pilotagem”, conta Hugo.

Em relação a expectativa da corrida, serão 15 carros na categoria P1 na disputa pela vitória. “Vamos brigar na frente, já que é a classe de carros mais rápida da competição, mas também a maior. Confiamos no bom ritmo de corrida para lutar pelo podium ou vitória”, analisa Cibien.

Quanto ao campeonato, Hugo acredita que a disputa será acirrada, mas com boas perspectivas de título. "A corrida em si é interessantíssima, com pilotos de alto nível como Cacá Bueno, Ricardo Maurício, Khodair e Max Wilson, além de várias classes de GT e Protótipos que trazem marcas e carros consagrados como Mclaren, Porsche, Lamborghini, Ferrar, Mercedes, Ford, Chevrolet para as pistas”, analisa o piloto.