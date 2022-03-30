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Hugo Calderano perde para sueco e é eliminado nas quartas no Qatar

Brasileiro teve dificuldade diante de Kristian Karlsson, que o bateu por 3 sets a 1, com parciais de 5/11, 4/11, 11/7 e 7/11, em Doha, pelo WTT Star Contender
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Publicado em 30 de Março de 2022 às 16:09

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 16:09
O brasileiro Hugo Calderano está fora do WTT Star Contender, em Doha, no Qatar. Nesta quarta-feira, o número 3 do mundo foi à mesa contra o sueco Kristian Karlsson (23º no ranking mundial), acabou batido pelo europeu por 3 sets a 1 (5/11, 4/11, 11/7 e 7/11) e acabou se despedindo da competição nas quartas de final.
Na batalha entre Brasil e Suécia, o sueco saiu na frente por 3 pontos a 0. Hugo chegou a encostar, mas Karlsson segurou a vantagem durante boa parte do primeiro game e conseguiu finalizar em 11 a 5.
O segundo set teve um início semelhante ao inaugural. O canhoto abriu vantagem sobre Hugo Calderano e manteve desta forma durante boa parte da parcial. O brasileiro não conseguiu entrar na partida e foi superado por 11 a 4.
O carioca voltou melhor no terceiro set e foi a vez de ele abrir uma margem inicial de três pontos. Na metade das disputas, o brasileiro fez um bom trabalho defensivo e foi bem-sucedido em conseguir alguns tentos dessa forma. Com ataques também efetivos, o número 3 do mundo alcançou o triunfo no set com 11 a 7 no marcador.
Porém, a reação do atleta do Brasil parou por aí. Karlsson teve um começo muito bom na parcial seguinte e assegurou uma dianteira de quatro pontos. Apesar de toda a pressão, Hugo marcou três vezes seguidas, o que provocou o pedido de tempo do sueco.
O nórdico voltou melhor e marcou os dois pontos seguintes, forçando, desta vez, a parada do brasileiro. Entretanto, o terceiro melhor atleta do mundo não se recuperou e acabou batido por 11 a 7.
Crédito: HugoCalderanocaiunasquartasdefinalemDoha(Foto:Divulgação/WTT

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