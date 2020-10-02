Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Hugo Calderano inicia a busca pelo segundo título da Copa da Alemanha

Equipe do atual sexto do mundo estreará nas oitavas de final
da competição que conquistou pela última vez no ano passado
...
LanceNet

02 out 2020 às 17:37

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 17:37

Crédito: Reprodução TVN Sports
Hugo Calderano inicia neste domingo a busca pelo seu segundo título da Copa da Alemanha pelo Liebherr Ochsenhausen. Embalada pelo bom início de temporada, a equipe enfrentará Fulda-Maberzell, em casa, às 10h (de Brasília), pelas oitavas de final da competição, com transmissão ao vivo em hugocalderano.com.
Atual sexto colocado do ranking mundial, Hugo já conquistou a Copa da Alemanha com Ochsenhausen no ano passado. O brasileiro foi o destaque da campanha, vencendo todos os seus jogos na semifinal e na decisão, e levou a equipe a encerrar um hiato de 15 anos sem o título do torneio.
Na edição passada, Ochsenhausen chegou novamente à final, mas acabou com o vice-campeonato ao ser superado por Grünwettersbach por 3 jogos a 2. Hugo, no entanto, não participou da decisão devido a uma lesão sofrida na semifinal contra Borussia Düsseldorf.
A equipe do carioca de 24 anos começou bem a temporada 2020/21: na Bundesliga, a liga alemã de tênis de mesa, venceu os dois confrontos que disputou até aqui. Hugo participou apenas do primeiro, sendo decisivo ao sair vitorioso das duas partidas que fez, contra o esloveno Darko Jorgic (24º) e o chinês Shang Kun.Presença confirmada no #RESTART
Hugo teve sua presença confirmada nos dois eventos internacionais masculinos previstos pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) para 2020: a Copa do Mundo individual e o ITTF Finals. Ambas as competições fazem parte do #RESTART, uma "bolha" que será estruturada na China para a disputa de quatro torneios, de 8 a 29 de novembro.
Outros dois eventos fazem parte da programação: a Copa do Mundo feminina e o WTT Macau, torneio exibição que apresentará o novo formato desenhado pela ITTF para as competições internacionais a partir de 2021.
Hugo garantiu vaga na Copa do Mundo por ter conquistado a Copa Pan-Americana em fevereiro deste ano. Já a presença no ITTF Finals se dará graças à sexta posição no ranking mundial.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados