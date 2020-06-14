Hugo Calderano fica com o vice-campeonato da Bundesliga

Crédito: Reprodução TVN Sports

Primeiro brasileiro a vencer a Bundesliga, a liga alemã de tênis de mesa, em 2019, Hugo Calderano ficou com o vice-campeonato neste domingo, com o Liebherr Ochsenhausen. O time perdeu a final para o Saarbrücken, por 3 a 1, na Fraport Arena, em Frankfurt.

O brasileiro jogou dois confrontos do duelo, perdendo para o alemão Patrick Franziska, por 3 a 2 (3/11, 11/6, 10/12, 11/9 e 10/12), e para o chinês Shang Kum, por 3 a 0 (9/11, 6/11 e 9/11).

Calderano, sexto colocado e melhor não-asiático no ranking mundial de tênis de mesa, ajudou o Ochsenhausen a conquistar o título alemão em 2019, após 16 anos de jejum, exatamente contra o Saarbrücken. Desta vez, a quebra de jejum aconteceu do outro lado, já que o clube adversário do brasileiro não conquistava a Bundesliga desde 1989.

O brasileiro foi o primeiro escalado para o duelo decisivo, contra o alemão Patrick Franziska, 16° do ranking mundial de tênis de mesa, e que dominou completamente o primeiro set, vencendo por 11 a 3. Na segunda parcial, Calderano foi bem mais agressivo e encaixou seus principais golpes, empatando o confronto. Com boa variação, o brasileiro se encaminhava para uma boa vitória no terceiro set, mas permitiu a virada no final. Começou mal a quarta parcial, chegando a perder por 4 a 0, mas conseguindo a virada. No quinto set, Franziska confirmou a vitória, marcando o primeiro ponto para o Saarbrücken.

No segundo confronto, o francês Simon Gauzy não conseguiu impor seu jogo contra o chinês Shang Kun, perdendo por 3 a 1 (8/11, 7/11, 11/9 e 10/12), e deixando as coisas ainda mais complicadas para o Ochsenhausen. No terceiro jogo, o polonês Jakub Dyjas precisava vencer o esloveno Darko Jorgic para manter o clube do brasileiro vivo no duelo. Conseguiu uma importante vitória, por 3 a 1 (11/9, 12/10, 12/14 e 11/3).

Calderano voltou para a mesa para enfrentar Shang Kum, mas encontrou imensa dificuldade. Fez um bom jogo no primeiro set, caiu na segunda parcial e começou mal na terceira, obrigando o técnico Dimitrij Mazunov a pedir tempo. O brasileiro ainda tentou buscar o resultado, mas não obteve êxito e o adeversário garantiu o título.

- O Saarbrücken foi melhor na decisão e mereceu o título - reconheceu o brasileiro, após a final.

Em participação na transmissão do canal CBTM da TVN Sports, o consultor técnico da CBTM e treinador pessoal de Calderano, Jean-René Mounié, revelou como foi a preparação do brasileiro no início da pandemia.

- A estratégia era bem clara, com uma forte preparação física nos primeiros dias. Mesmo assim, é complicado manter a parte técnica. Ainda há falta de ritmo, em fundamentos como o saque e recepção, que foram percebidos no início da semifinal - disse o treinador.