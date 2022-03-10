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Hugo Calderano disputa 'Grand Slam' do tênis de mesa em Singapura

Mesa-tenista de 25 anos enfrenta português na primeira rodada de evento em Singapura, equivalente a um Grand Slam do tênis
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LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 16:35

Publicado em 10 de Março de 2022 às 16:35

Terceiro colocado do ranking mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano fará nesta sexta-feira sua estreia no WTT Grand Smash Singapura, primeira edição da mais importante categoria de torneios do remodelado circuito internacional. Seu adversário será o português João Geraldo (62º), às 8h50 (de Brasília).
O Grand Smash é a principal série de eventos da modalidade na temporada, equivalente a um Grand Slam do tênis de campo. Para 2022, estão previstas quatro edições do torneio, que oferece a mesma pontuação do Campeonato Mundial e dos Jogos Olímpicos.
Se avançar na estreia, Hugo terá pela frente na segunda rodada o vencedor da partida entre o compatriota Vitor Ishiy (51º) e o sueco Kristian Karlsson (28º).
Cabeça de chave número três em Singapura, o brasileiro espera disputas do mais elevado nível no WTT Grand Smash. Dos 50 primeiros colocados do ranking mundial, 45 estão na chave principal do torneio.
- Sempre que todos os melhores do mundo se reúnem, o nível do torneio é muito alto. E dessa vez não vai ser diferente - afirmou.
Hugo alcançou importantes resultados nos últimos eventos WTT que disputou. Em setembro passado, levou o título do WTT Star Contender Doha, principal conquista internacional até aqui na sua carreira. Já em dezembro, o carioca ficou com a medalha de bronze no WTT Cup Finals, evento que reúne os melhores do ranking no fechamento da temporada.
Antes, Hugo já havia chegado às quartas de final tanto nos Jogos Olímpicos quanto no Mundial, alcançando o melhor resultado histórico do Brasil em ambas as competições.
- Consegui treinar muito forte depois dos Jogos Olímpicos e senti que meu nível subiu bastante. Espero continuar mantendo esse ritmo e regularidade nas próximas competições - disse o brasileiro.
Crédito: HugoCalderanodisputaoWTTGrandSmashSingapura(Foto:Divulgação/WTT

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