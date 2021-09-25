  • Início
  • Mais Esportes
  • Hugo Calderano conquista título inédito do Brasil no WTT Star Contender de Doha
Hugo Calderano conquista título inédito do Brasil no WTT Star Contender de Doha

Calderano venceu o esloveno Jorgic por 4 sets a 2 e vence a maior disputa da sua carreira; atletas haviam se enfrentado em março...
LanceNet

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 15:28

Crédito: Hugo Calderano venceu o maior título de sua carreira, antes inédito para o Brasil (AFP
Após ser destaque olímpico, Hugo Calderano conquistou o maior título de sua carreira e do Brasil no tênis de mesa, ao vencer o WTT Star Contender de Doha. O brasileiro foi para a final da etapa, considerada uma das principais do Circuito Mundial, e superou o esloveno Darko Jorgic por 4 sets a 2. Antes do duelo deste sábado, os atletas haviam se encontrado no WTT Star Contender em março, ocasião em que Jorgic eliminou Calderano nas quartas de final. Desta vez, Hugo levou a melhor na revanche, com as parciais de 11/5, 6/11, 10/12, 11/9, 11/3 e 11/9. Em 2018, o brasileiro chegou à final de uma Etapa Platinum do Mundial, hoje correspondente ao WTT Star Contender, e ficou em segundo lugar. Além disso, também foi prata no Aberto da Áustria em 2016 e bronze no ITTF Grand Finals de 2018. Atualmente, é o oitavo no ranking mundial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

