Hugo Calderano celebra título inédito e chegada ao Top 5 do ranking mundial: 'Comemorar ao máximo'

Crédito: Hugo Calderano bateu o esloveno Darko Jorgic por 4 sets a 2 para conquistar seu primeiro WTT Star Contender(Divulgação

O mesa-tenista Hugo Calederano, que representou o Brasil na Olimpíada de Tóquio, conquistou o WTT Star Contender Doha neste sábado e alcançou o Top 5 do ranking mundial, dois feitos inéditos para o esporte no país. O atleta comemorou as marcas e falou sobre a dificuldade da final. > Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!

- O mais importante é conquistar o título, mas também é ótimo ver isso refletido no ranking. Estou muito feliz e tentarei comemorar o máximo possível. Depois é descansar e me preparar para os próximos torneios - celebrou Hugo Calderano.O atleta também falou da final contra o esloveno e número 25 do ranking Darko Jorgic. Calderano bateu o oponente por 4 sets a 2 com parciais de 11/5, 6/11, 10/12, 11/9, 11/3 e 11/9.

- Estou muito feliz com esse título. A final foi uma partida muito dura, tanto física quanto mentalmente. Consegui me superar e lidar com as situações mais difíceis do jogo. Estou muito feliz com o meu desempenho - contou o atleta.

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- A parte mental é a mais importante. No quarto set, eu estava atrás em 3 a 6 e foi um momento chave para mim. Assim como eu tive uma vantagem no terceiro e não aproveitei, foi difícil para ele voltar ao jogo depois do quarto set - completou Hugo Calderano.