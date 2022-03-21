Hugo Calderano bate chinês e avança às oitavas de final em Doha

O brasileiro Hugo Calderano teve um grande começo de competição no WTT Contender, que acontece em Doha, no Qatar. O brasileiro fez a sua estreia já na fase de 32 principal e não deu chances ao chinês Liu Dingshuo (134º colocado no ranking mundial). O número 3 do mundo foi melhor na partida e superou o adversário por 3 sets a 0 nesta segunda-feira.
Classificado para as oitavas de final, Calderano já sabe quem terá de enfrentar na fase que vale um lugar nas quartas: o sueco Anton Kallberg, 31º atleta do mundo. A partida ainda não tem data e horário marcados.
O brasileiro teve um início imponente e já deu uma pista de como seria o seu comportamento durante o jogo. Na metade do primeiro set, ele estava com uma vantagem de 6 a 4, que foi administrada e ampliada no decorrer dos pontos. Ao final, o top 3 do mundo fechou a parcial inaugural em 11 a 6.
Na segunda, Liu contou com alguns erros de Calderano para abrir 3 a 1. O chinês conseguiu manter a vantagem e a ampliou para 6 a 3. Com direito a grandes ralis, o brasileiro equilibrou a partida, forçando um pedido de tempo do atleta da China quando o placar estava 7 a 6 para o asiático.
O empate de Hugo na parcial veio no 16º ponto, quando o marcador foi a 8 a 8. A partir daí, o número 3 do mundo assumiu a dianteira do set e chegou a duas chances de set point. Mas Calderano não precisou de duas chances, ele já alcançou o triunfo na primeira oportunidade: 11 a 8.
O carioca iniciou o game seguinte muito bem e contou com erros do asiático para tomar a frente do confronto. Liu chegou ao empate no 3 a 3 e seguiu desta forma até o 6 a 6. A partir daí, só deu o brasileiro. O terceiro melhor atleta do mundo chegou a três chances de match point, que foram eliminadas pelo chinês.
Com 10 a 10 no placar e o psicológico a seu favor, Liu tomou a dianteira e teve a chance de diminuir a partida, porém Calderano salvou e colocou o embate em igualdade mais uma vez. Quando estava 12 a 11 para o asiático, ele empurrou Hugo para o fundo da mesa, mas o carioca fez um trabalho defensivo excelente e salvou o set point do adversário.
O brasileiro tomou a frente em um 13 a 12 com um brilhante backhand. Os adversários, entretanto, queria alongar o jogo e o chinês chegou ao empate novamente. O número 3 do mundo tomou a liderança novamente e, desta vez, conseguiu encerrar o duelo em 15 a 13 no set e 3 sets a 0 no encontro.Thiago Monteiro cai na fase preliminar
Thiago Monteiro também entrou em ação no WTT Contender, em Doha. O brasileiro acabou caindo para o argelino Mehdi Bouloussa (319º colocado) por 3 a 0 (8/11, 7/11 e 11/13) pela segunda rodada da fase preliminar e, com isso, se despediu da competição.